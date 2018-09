Colégio Século implementa ensino de nova língua na primeira infância

| Foto: Divulgação

Manaus -Aprender uma nova língua, na maioria das vezes, é algo que requer atenção, dedicação e tempo. E ainda assim pode ser uma árdua jornada até a fluência. Mas será que para as crianças com idade de aprendizagem da língua materna essas dificuldades existem?



Quando a criança se envolve com outro idioma, ela desenvolve habilidades cognitivas como a fala, memória, criatividade e raciocínio. Absorvendo palavras, sons e imagens, da mesma forma que se aprende a língua nativa. Esse primeiro contato gera curiosidade fazendo com que a criança crie interesse em aprender.

Para isso, o Centro Educacional Século implementa o projeto Live the Language at Século (LLS), que visa estimular crianças a partir da primeira infância no aprendizado de uma nova língua, acompanhando-os em atividades extracurriculares. A ideia da iniciativa é fazer com que a criança ouça e se familiarize de forma gradativa com o inglês.

O LLS é mediado por duas professoras da escola, Rucileli Brilhante e Evelyn Lopes. As educadoras acompanham todas as atividades que fazem parte do cotidiano escolar dos alunos, inserindo a segunda língua por meio de diálogo durante a programação. É importante lembrar que a estrutura da escola também contribui nesse processo, por este motivo, todas as placas de identificação da são bilíngues, criando assim uma nova mentalidade visual que estimula mais ainda a fluência no idioma.

As educadoras acompanham todas as atividades que fazem parte do cotidiano escolar dos alunos | Foto: Divulgação

Para o melhor aproveitamento das atividades dos alunos iniciantes no segundo idioma, com idades de 2 a 5 anos, a metodologia é aplicada de forma lúdica. Segundo Rucileli, nessa fase o aprendizado precisa se dar de maneira natural, respeitando o tempo de cada criança.

A proposta do projeto consiste em demonstrar o que tem que ser feito por meio de exemplos, além de seguirem uma rotina diária organizada e pré-estabelecida, que ajuda o aluno a entender o que acontece em cada momento do dia.

A importância dos pais no processo de aprendizagem

“É de suma importância o apoio dos pais para o desenvolvimento e fixação do idioma, é um suporte a mais ao projeto escolar” - diz Evelyn. A professora explica que para uma compreensão eficaz é fundamental que os pais estimulem os conteúdos assimilados na escola, como por exemplo: livros escritos na língua que se está sendo estudada com tema de interesse da criança ou exercitando o idioma com coisas do cotidiano (Ex.: ao ver uma borboleta azul apontar e chamá-la em inglês ‘Blue Butterfly’). “O estímulo e motivação deve, também, começar de casa”, ressalta.

Olhar científico

A primeira infância é a fase em que a habilidade linguística é desenvolvida com mais agilidade. O momento é perfeito para explorar a capacidade evolutiva do aprendizado, principalmente quando se trata de um segundo idioma.

Uma pesquisa divulgada pelo The Journal of Neuroscience, tendo por base estudos realizados por cientistas britânicos e americanos, descobriu através de um escaneamento do cérebro que entre 2 e 4 anos de idade, as influências exteriores possuem maior impacto, é nesse período que acontece o desenvolvimento dos neurônios no processo de conhecimento de novas palavras.

O cientista da Kings College, Jonathan O'Muircheartaigh, liderou o estudo, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde Mental nos Estados Unidos e pelo Wellcome Trust na Grã-Bretanha. Em sua pesquisa, O'Muircheartaigh afirma que os circuitos do cérebro associados com a linguagem são mais flexíveis antes dos 4 anos de idade, pois, a intervenção em crianças com atraso na execução da linguagem deve ser iniciada antes dessa idade crítica.

Conforme o pesquisador, uma educação bilíngue inserida na primeira infância resulta positivamente para a absorção do idioma, dando uma chance maior para a fluência em ambas as línguas se tornar mais eficaz.

Leia mais:

Colégio Século em Manaus: do ensino tradicional à sala invertida

Colégio Século trabalha a cultura maker e seu papel na educação didática

Centro Educacional oferecerá certificação internacional

Professora em Manaus cria estratégia para ensino de história

Escola Século em Manaus lança web rádio como ferramenta de ensino

A tecnologia da realidade virtual no Colégio Século em Manaus