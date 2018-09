Fundação busca parceiros para projeto de formação técnica gratuita

Manaus - A Fundação Matias Machline, localizada no Distrito Industrial de Manaus, busca parceiros para realizar projeto social de formação técnica, de forma gratuita, para jovens na faixa etária entre 17 e 25 anos, do Residencial Viver Melhor e bairros adjacentes, na zona Norte.

Além de educação de excelência nas áreas de informática, eletrônica, mecatrônica e mecânica, o projeto visa fazer uma interface com empresas da Região, para estágio e contratação dos novos técnicos.

De acordo com a diretora de Ensino e Pesquisa da FMM, Nancy Cavalcante, a fundação foi procurada por representantes do Viver Melhor, que relataram dificuldade dos jovens que terminam o Ensino Médio e que não estão empregados por falta de formação. Muitos deles, não conseguem também entrar em uma faculdade.

Nancy destaca que a fundação idealizou o projeto, mas sozinha não conseguirá custear. “Ajudar esses jovens a conseguirem formação e emprego de nível técnico nas indústrias instaladas na região é algo que pode ser realizado. Não é difícil, com boa vontade e ajuda de parceiros podemos transformar a história de vida e a realidade desses jovens carentes do Viver Melhor”, comenta Nancy.

Segundo a diretora, os parceiros podem ser empresários, empresas e indústrias que queiram disponibilizar a verba do P&D, ou outros para o projeto.

Nancy ressalta ainda que cursos também podem ser adaptados para atender a necessidade da indústria local. “Várias industrias migraram do Distrito Industrial para a avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Barreira. Essas indústrias têm vagas de trabalho abertas e que não são totalmente preenchidas muitas vezes, por falta de mão de obra qualificada”, disse.

Estrutura

A Fundação Matias Machline pretende disponibilizar aos alunos do projeto uma sede com laboratórios, salas de aulas, salas administrativas, internet, ar-condicionado, móveis e equipamentos. O projeto contará com uma equipe de professores qualificados nas áreas específicas e equipes das áreas administrativa e técnica, que darão suporte ao projeto. Os cursos terão duração de um ano, seguindo os moldes de excelência da Fundação.

Sobre a Fundação

Há 32 anos, a Fundação Matias Machline oferece, de forma gratuita, educação de excelência. Todos os custos são pagos pelos mantenedores da FMM, que arcam com o investimento sem esperar nada em troca. A fundação é considerada referência no Ensino Médio Técnico na Região Norte e ocupa lugar de destaque como uma das instituições do Norte, que mais aprova no Instituto Tecnólogo da Aeronáutica (ITA).

Com informações da assessoria*

