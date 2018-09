Inscrições para cursos do Cetam encerram nesta quinta-feira (13)

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec), encerra, na próxima quinta-feira (13), as inscrições do processo seletivo para os Cursos Técnicos e Especializações Técnicas de nível médio. São ofertadas 6.830 vagas para a capital e interior.

O candidato interessado em se inscrever no processo seletivo tem até às 16 horas do dia 13 de setembro, horário de Manaus, para realizar sua inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônicowww.concursoscopec.com.br.

São 5.590 vagas para o interior e 1.240 para a capital, incluindo vagas destinadas a candidatos indígenas. As vagas são divididas em 49 cursos técnicos e 22 especializações técnicas, conforme informações contidas nos editais distintos que podem ser conferidos no site da Copec.

O Processo Seletivo contempla cursos técnicos e de especialização técnica em diversas áreas, como: Técnico em Enfermagem, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, Técnico em Zootecnia, Técnico em Edificações (Construção Civil), Esp. Téc. de Nível Médio em Enfermagem – Urgência e Emergência, Esp. Téc. de Nível Médio em Informática - Redes de Computadores, Esp. Téc. de Nível Médio em Planejamento e Controle de Produção, entre outros.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 25 de novembro de 2018 e as aulas terão início no primeiro semestre de 2019.

*Com informações da assessoria

