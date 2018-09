Abertas inscrições para jornada 'Vai ou Racha'

A Prefeitura de Manaus e a Associação Junior Achievement abrem 20 vagas com inscrições gratuitas para a Jornada Empreendedora “Vai ou Racha”. O público-alvo são empreendedores entre 18 e 35 anos.

A Jornada Empreendedora “Vai ou Racha”, coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), é para pessoas que já possuem seu próprio negócio, mesmo que não formalizados e que desejam ampliar seus conhecimentos em gestão dentro do universo do empreendedorismo.

As inscrições acontecem nesta quarta e quinta-feira, 12 e 13/9, no Escritório do Empreendedor, localizado na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 13h. Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade.

As aulas começam no dia 17 e vão até 27/9, das 13h30 às 16h30, no próprio Escritório do Empreendedor, sede da Semtrad.

