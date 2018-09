Estácio Amazonas abre novas turmas de Direito neste semestre

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas está com vagas disponíveis para quem desejar iniciar o curso de Direito ainda neste segundo semestre. Os interessados podem participar do vestibular agendado ou do Mega Vestibular, marcado para este sábado (15), nos horários das 10h, 12h, 14h e 16h, e que oferecerá bolsas de até 100%. Ao efetuar a matrícula neste e em outros cursos, o aluno receberá 70% de desconto na mensalidade, durante o 1º semestre.

Para efetuar a inscrição basta preencher o formulário no site da instituição ou entrar em contato por meio dos Whatsapps 98161-0139/ 98228-0011/ 98228-0096 ou pelos telefones 3212-8970 e 3212-8938.

Após a realização da prova, o estudante poderá participar de bate-papo com os coordenadores de curso, que irão esclarecer dúvidas sobre a graduação e o mercado de trabalho, fazer tour guiado pela unidade, inclusive com visitas nos laboratórios de aula prática, realizar teste vocacional (para ajudar a definir o que estudar) e sorteio de brindes.

Além de oferecer até 70% de desconto nos primeiros períodos do curso, por meio do PAR (Parcelamento da Estácio), os alunos ainda poderão utilizar as notas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para se matricular na instituição. Além dos curso presenciais, a Faculdade Estácio do Amazonas também possui graduações EAD (Ensino à Distância) e Flex.

Após o vestibular, estudantes poderão conhecer a estrutura da Faculdade Estácio do Amazonas | Foto: Divulgação

Lançamento

Mais de mil pessoas prestigiam lançamento do curso de Direito da Faculdade Estácio do Amazonas, que aconteceu no dia 21 de agosto. O evento contou com a palestra do vice-presidente jurídico da instituição, Alberto Senna e presença de autoridades locais, como presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, do delegado federal, Wesley Aguiar e do defensor público, Carlos Almeida.

Na ocasião, Alberto Senna divulgou informações importantes sobre a graduação de Direito da instituição, que a tornam referência no curso. “A Faculdade Estácio tem 48 anos de tradição no curso de Direito. São mais de 250 mil alunos formados. Atualmente, nós temos 80 mil alunos matriculados e isso equivale a quase 10% de todos os bacharéis do Brasil. Além de quantidade, temos também qualidade. Isso porque, nossos cursos em todo o Brasil, atingiram as notas 4 e 5, as maiores avaliadas pelo Mec (Ministério da Educação)”, disse Alberto Senna.

Além da graduação, Senna apontou que o mestrado e doutorado em Direito da Faculdade Estácio é reconhecido como o melhor do Rio de Janeiro e segundo melhor do país. “São 15 anos de conceito máximo do Mec”, acrescentou. Quanto ao nível de excelência, ele informa que o mesmo padrão de qualidade do curso do Direto conhecido em outras unidades pelo país, será aplicado no Amazonas. “Eu tenho certeza, que o curso em Manaus, será maravilhoso”, afirmou.

O diretor-geral da unidade no Amazonas, Hugo Guimarães adianta que os alunos podem esperar um curso de alto nível, totalmente direcionado para a prática profissional. "Nós vamos preparar os alunos desde os primeiros dias de aula, seja para prestar concurso público e até mesmo, para conseguir a carteira da OAB, exercendo assim a prática advocatícia", concluiu.

Candidatos terão acesso a laboratórios da Faculdade Estácio do Amazonas | Foto: Divulgação

Sobre a Estácio

A Estácio, um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, atua há 48 anos no segmento de ensino superior. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD, contando com mais de 500 mil alunos matriculados.

O Grupo Estácio oferece cursos de Graduação e Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), além de soluções corporativas e cursos de extensão. Aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado e manter os currículos alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. A busca constante pela qualidade acadêmica e os investimentos na área de ensino geraram ótimos resultados nos últimos anos.

* Com informações da assessoria

Leia mais

Estácio abre inscrições para Enemzeiro

Estácio lança curso de Direito em Manaus