Cetam lança 3.499 vagas para Manaus em cursos de qualificação

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lança edital com 3.499 vagas para cursos de qualificação profissional. As inscrições acontecerão no dia 20 de setembro de 2018, das 6h às 17h, por meio do link inscricao.cetam.am.gov.br.

São 46 cursos gratuitos e 156 turmas. As atividades acontecerão nos Centros de Convivência, Centro Cultural Thiago de Mello e Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalison.

O candidato deve ter, no mínimo, 14 anos. Após inscrição online, os inscritos deverão comparecer ao local escolhido para realização do curso, nos dias 24 e 25 de setembro de 2018, de 08h às 17h, para a efetivação da matrícula, mediante a entrega de documentação comprobatória.

Para efetivação da matrícula, o inscrito deverá entregar cópia de comprovante de escolaridade que atenda ao pré-requisito do curso escolhido, RG e CPF, uma foto 3x4 e comprovante de residência. Se menor, o candidato deverá estar acompanhado dos pais e/ou responsáveis.

São oferecidos cursos nas áreas de ambiente e saúde, segurança, produção cultural e design, turismo, hospitalidade e lazer, produção alimentícia, gestão e negócios, informação e comunicação, controle e processos industriais, recursos naturais e desenvolvimento educacional e social.

*Com informações da assessoria

