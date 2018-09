Inscrições para cursos do Cetam começam nesta quinta

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realiza, nesta quinta-feira (20), as inscrições para os cursos de qualificação profissional na capital. São 3.499 vagas em 46 cursos diferentes a serem oferecidos nos Centros de Convivência, Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison e Centro Cultural Thiago de Melo.



As inscrições acontecerão pelo link http://inscricao.cetam.am.gov.br/ , no horário de 06h às 17h ou enquanto houver vaga. É preciso ter RG e CPF em mãos.

As vagas são disponíveis para pessoas a partir de 14 anos. A lista dos cursos, carga horária e critérios para participação podem ser consultados no site do Cetam.

Após esta etapa, os candidatos inscritos deverão comparecer ao local escolhido para realização do curso, nos dias 24 e 25 de setembro, de 08h às 17h, para a efetivação da matrícula, mediante a entrega de documentação comprobatória.

Para efetivação da matrícula o candidato deverá entregar no local escolhido para realização do curso: Cópia de comprovante de escolaridade que atenda ao pré-requisito do curso escolhido, RG e CPF, 01 Foto 3x4 e Comprovante de Residência. Se menor, o candidato deverá estar acompanhado dos pais e/ou responsáveis.

*Com informações da assessoria

