Colégio Século de Manaus anuncia parceria com a Geekie

Manaus - Alinhado às tendências e demandas educacionais contemporâneas, o Centro Educacional Século anuncia uma parceria com a Geekie – empresa que é referência em educação inovadora no Brasil e no mundo. A escola passa a adotar a plataforma de educação personalizada Geekie One para que estudantes estejam cada vez mais no centro de uma educação de excelência e inovação.



Com o Geekie One, a escola acompanha o desenvolvimento de cada estudante de forma mais completa, o que permite trabalhar dificuldades e estimular potencialidades de forma individualizada.

A decisão do Século de adotar o Geekie One responde a uma preocupação de famílias e educadores sobre como preparar crianças e adolescentes para o mundo que irão encontrar daqui a 20 anos.

A partir de 2019, os estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental II até o 3.º ano do Ensino Médio receberão um conteúdo completo e acessível – por meio de Chromebooks, iPads ou Smartphones –, que reúne mais de 2.500 capítulos centrais ao dia a dia da escola.

Aliado das aulas, em formatos mais dinâmicos e interativos, o universo digital amplia as possibilidades de aprendizagem por meio de vídeos, imagens, links e animações, além de permitir atualizações e customizações que aproximam o conteúdo da realidade da classe.

Todo o conteúdo passa a estar organizado em um só lugar, complementado por possibilidades digitais que incentivam bons hábitos de estudos, diminuem o peso na mochila e permitem que a aprendizagem possa acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar.

Indo ao encontro da visão do Século, além de oferecer um conteúdo diferenciado, o Geekie One é uma iniciativa integrada que também apoia o desenvolvimento de uma aprendizagem ainda mais ativa, pois entende que a tecnologia, por si só, não gera transformação no processo de ensino e aprendizagem.

Por fim, um material didático mais conectado ao aluno e aulas mais dinâmicas complementam-se com avaliações que são essencialmente instrumentos de coleta de dados sobre a aprendizagem.

Esses dados, coletados em avaliações periódicas ou em atividades em sala, tornam-se ponto de partida para diálogos e reflexões, embasando direcionamentos pedagógicos e possibilitando uma corresponsabilização de todos - estudantes, escola e família.

Na prática, outro benefício está no fato de que, quando usada com função pedagógica e apoio da família, a avaliação atrelada ao apoio tecnológico possibilita que os professores tenham mais tempo disponível para interações pessoais. “Essa parceria chega para potencializar aquilo que já estamos fazendo, aquilo que entregamos para os nossos alunos em termos de aprendizagem, uma vez que acreditamos nesse avanço tecnológico que vem para quebrar o paradigma da educação tradicional”, afirma a diretora de ensino, tecnologia e inovação do Século, Nivia Carvalho.

Segundo Claudio Sassaki, mestre em Educação pela Universidade de Stanford e cofundador da Geekie, “temos nos aliado a escolas que estão prontas para um próximo passo, que compartilham conosco a busca pela formação de um cidadão ativo e engajado". Sassaki complementa: "queremos desenvolver habilidades para que os jovens tenham sucesso no aprendizado, no trabalho e na vida; jovens capazes de não somente enfrentar os desafios do futuro, mas também de transformá-lo”.

Estudantes preparados para a complexidade da vida digital

Mais uma novidade proporcionada pelo Geekie One é a disciplina de Educação Digital, que tem por finalidade auxiliar jovens a lidar com as oportunidades, os riscos e os desafios de estarem conectados.

Segundo Claudio Sassaki, a Educação Digital está pautada no tripé oportunidades, riscos e desafios que o mundo digital proporciona. A condução ocorre dentro de um processo de aprendizagem significativa que leva para a sala de aula casos reais e próximos da vida de cada estudante.

Com metodologias ativas, abre-se espaço para discussões sobre fatos reais – casos que agregam valor não apenas ao que é aprendido, mas que impulsionam o protagonismo e a aprendizagem colaborativa dentro da sala de aula.

Como resultado, torna-se possível desenvolver competências bastante relevantes para a formação de estudantes, alinhadas inclusive à BNCC. “O aluno exercita, na sala de aula, a empatia, o diálogo, o desenvolvimento do pensamento crítico, a cooperação e a capacidade de resolução de problemas. Essa capacitação tem o potencial incrível de formar cidadãos com escuta ativa e sensibilidade para as questões coletivas”, ressalta Sassaki.

