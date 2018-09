Precisa cobrar dívidas? CRA oferece curso na área em Manaus

O curso ocorrerá na sede do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM). | Foto: Reprodução

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso ‘Cobrança e Recuperação de Crédito: cobrando as dívidas e ganhando dinheiro’. A capacitação, que será realizada nos dias 5 e 6 de outubro, é voltada para empresários, administradores, contadores, advogados, acadêmicos e também para a sociedade em geral. O curso ocorrerá na sede do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM).



As inscrições são limitadas e podem ser realizadas por meio do link https://bit.ly/2zm5Swp

A capacitação terá 12 horas de carga horária. No dia 5 de outubro, o curso ocorrerá das 18h às 22h, e no dia 6 de outubro, das 8h às 18h.



O evento será realizado no auditório do CRA-AM, localizado na Rua Apurinã, n° 71, Praça 14 de Janeiro.

A participação no curso garante certificação, apostila e 30 dias plantão ‘tira dúvidas’ sobre o material do curso que é promovido pela F.S. Paiva Consultoria e Treinamento.

O investimento para inscrição possui valores diferenciados e que podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito.

Valor do investimento: Profissional (R$ 150,00), Administrador (R$ 120,00), Estudante (R$ 100,00). Informações: 984245206 / 984017135 / adm.fspaiva@gmail.com

Temas abordados

Durante os dois dias de realização da capacitação o participante terá conhecimento sobre os seguintes temas:

Estratégia de cobrança; Localização de clientes inadimplentes; Nota Promissória, Letra de Câmbio, Cheque; Prazo de prescrição dos títulos de crédito; Protesto de títulos em cartório, seus efeitos, e os danos morais gerados pela ilegalidade ou irregularidade; Tipos de ações judiciais e suas principais diferenças: cobrança, execução e enriquecimento indevido, entre outros assuntos.

Palestrante



O assunto será ministrado pelo Advogado Frederico Santos Paiva. Ele é professor universitário e de pós-Graduação, especialista em Direito Empresarial, Civil e Trabalho, Doutorando em Direito Civil pela Universidade Federal de Buenos Aires, Presidente da Comissão de Direito Empresarial e Membro Relator do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), Administrador Judicial em Falências e Recuperações Judiciais, associado da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (Cbmae), membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp).

