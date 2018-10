Prefeitura oferece quase 1 mil vagas em oficinas e cursos gratuitos

Manaus - Iniciou nesta segunda-feira (1º), a pré- inscrição para 920 vagas de 41 cursos gratuitos ofertados pela Prefeitura de manaus. O pacote de cursos e oficinas serão ministrados no segundo semestre deste ano.

Parte do programa Manaus Mais Empreendedora, o projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro” leva à população manauara um leque cheio de opções para cursos de qualificação. São 44 turmas divididas entre 41 cursos que envolvem desde Finanças para Empreendedores e Cooperativismo até questões mais práticas como Confeitaria, Almoxarife e Logística e Estoque, entre outros. Os cursos estão sendo oferecidos a partir da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Junior Achievement.

A Pré-inscrição não garante vaga

A pré-inscrição, que começa a partir desta segunda-feira, segue até ás 23h59 de quarta-feira, 3, deve ser feita neste link . Cada candidato só poderá se inscrever em apenas um curso. Os inscritos deverão comparecer na quinta-feira, 4, para confirmar a inscrição no Senai Antônio Simões, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, zona Sul.

Os candidatos devem observar que a inscrição não garante a vaga. Antes da matrícula, que será realizada nos dias 10 e 11, será feita uma seleção dos inscritos, levando em conta todos os pontos exigidos pelo edital. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 9/10, a partir das 15h, no site da Semtrad.

Para saber de todos os requisitos e o perfil exigido para cada curso, o candidato deve fazer o download e a leitura do edital, que pode ser encontrado no site da Semtrad.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Precisa cobrar dívidas? CRA oferece curso na área em Manaus

Colégio Século de Manaus anuncia parceria com a Geekie

Concurso público da Semef será realizado pela Fundação Carlos Chagas