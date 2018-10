Congresso Norte Nordeste de Genética Médica será realizado em Manaus

Manaus - Consolidado como um dos principais eventos do setor no Brasil, o Congresso Norte Nordeste de Genética Médica (CONNEGEM) será realizado pela primeira vez em Manaus, entre os dias 14 e 16 de novembro, no centro de convenções do Tropical Hotel. Os interessados podem se inscrever no site: www.connegem2018.com.br.

O objetivo é proporcionar a troca de conhecimento entre profissionais com experiência no cenário nacional e aqueles que atuam nos serviços regionais. A expectativa, segundo a organização, é receber mais de 300 participantes de estados do Norte e Nordeste, e convidados de outras regiões do país.

Genética Médica

A genética médica é a especialidade que lida com o diagnóstico, tratamento e controle dos distúrbios genéticos e hereditários. É um ramo da saúde que envolve a atuação de diferentes áreas, como meio de oferecer suporte integral aos portadores de doenças genéticas e seus familiares, conforme destaca a médica geneticista e coordenadora do congresso, Vânia Prazeres.

“Preservando esse caráter multidisciplinar, o CONNEGEM é aberto para as diversas especialidades médicas e não médicas que atuam na atenção à saúde em genética, tais como pediatras, neurologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, biomédicos, entre outros, além de acadêmicos das respectivas áreas”, afirma.

Programação

A programação do CONNEGEM inclui palestras, conferências e mesas-redondas que abordarão temas como o tratamento de doenças genéticas, triagem neonatal, aconselhamento genético, genética populacional e os novos rumos da genética médica. Na lista de palestrantes, estão profissionais do Ceará, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

As inscrições ficarão abertas até os dias do evento, com valor de R$ 250 para médicos associados à Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), R$ 350 para médicos não sócios, R$ 180 para outros profissionais sócios e R$ 200 para outros profissionais não associados. Para os estudantes e residentes, o valor da inscrição é R$ 100.

Durante congresso, também serão promovidos o III Simpósio de Doenças Raras do Amazonas e o I Encontro de Associações de Familiares com Doenças Raras, que terão entrada gratuita para o público e debaterão questões relacionadas aos desafios enfrentados por quem lida com condições de saúde raras, aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, segundo classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sobre o evento

O CONNEGEM 2018 é uma realização da SBGM, com produção da empresa Iaí Promoções e apoio da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM), Sociedade Amazonense de Pediatria (SAPED), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

*Com informações da assessoria

