Escola da OAB segue com inscrições abertas para especializações no AM

Manaus - A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (ESA/OAB-AM) está com inscrições abertas para cinco cursos de pós-graduação. As especializações em Direito Eleitoral, Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito das Famílias, Direito Civil e Direito Penal oferecem um total de 300 vagas e as inscrições seguem até a próxima sexta-feira (5).

O candidato deve realizar a inscrição, das 9h às 18h, na sede da ESA, localizada na rua São Benedito, 99 – Adrianópolis. O processo de seleção consistirá na pontuação obtida mediante análise curricular dos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas por turma. O investimento do curso é de R$ 300 para advogados iniciantes e R$ 375 para advogados com mais de cinco anos de atuação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3236-5805.

As especializações serão realizadas na sede da ESA no período de 18 meses, totalizando 430 horas. Os módulos ocorrerão em uma semana do mês, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O Diretor-Geral da ESA, Paulo Trindade, ressaltou a importância dos cursos de especialização para desenvolvimento jurídico do Amazonas. “Estamos construindo uma consciência jurídica e promovendo qualificação profissional para os profissionais. Esse é o nosso propósito com esses cursos”, disse. Trindade lembrou que o novo Código Civil e a Reforma trabalhista são recentes e que por esse motivo a capacitação é essencial para a qualificação do advogado.

