Confira as 560 vagas gratuitas do Senai em parceria com a Prefeitura

Manaus - Como parte do programa Manaus Mais Empreendedora lançado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) vai capacitar 560 trabalhadores em 27 cursos que oferece em seis eixos diferenciados. O termo de colaboração entre SENAI e Semtrad foi assinado nesta quarta-feira (3), na FIEAM.

A pré-inscrição nos cursos teve início na segunda-feira (1º), e com previsão para ser encerrada às 23h59 desta quarta-feira (3), exclusivamente pelo link ( https://goo.gl/XA4A9o ). Para confirmar a pré-inscrição, o candidato deve comparecer ao lançamento oficial do programa Manaus Mais Empreendedora, nesta quinta-feira (4), na Escola SENAI Antônio Simões, localizada na Avenida Rodrigo Otávio, 2394, Distrito Industrial.

Cada candidato tem direito a se inscrever em apenas um curso dentro dos diferentes eixos oferecidos pelo SENAI: Indústria Básica, Informática, Indústria Técnica, Informática, Gastronomia, Economia Criativa e Gastronomia/Oficinas. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) e presidente do Conselho Regional do SENAI Amazonas, Antonio Silva, a parceria é muito saudável para o Estado como um todo.

“O maior e mais importante legado deixado por este convênio é a educação. O SENAI, com a missão de ofertar formação profissional qualificada e preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho, vai beneficiar diversos trabalhadores e isso é o fator mais importante”, disse Silva.

Os cursos se iniciam ainda este ano, segundo a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, o projeto surgiu da necessidade de qualificar para atender as duas principais vertentes cobradas pelo mercado que são “experiência” e “qualificação”. Conforme a secretária, a ação tem objetivo aumentar a chance de empregabilidade e trabalhar também no alto emprego, com o desenvolvimento de atividades empreendedoras.

Os cursos estão sendo oferecidos a partir da parceria também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Junior Achievement. Ao todo, o projeto tem 920 vagas para 41 cursos de qualificação profissional, sendo 560 dessas vagas dentro dos 27 cursos oferecidos pelo SENAI.

Voltado para trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, mulheres vítimas de violência e jovens em busca do primeiro emprego, os cursos atendem desde questões práticas como Confeitaria, Almoxarife, Logística e Estoque, até Mecânica de Manutenção de Máquinas Industriais, Informática Básica, Finanças para Empreendedores, entre outros.

“Os cursos são de suma importância para atender a um público que tem necessidade de ser qualificação. O trabalho em parceria com o SENAI e demais instituições irá nos proporcionar isso, e fico muito feliz que o SENAI esteja entre elas por conta da referência que ele tem na área”, disse Carvalho.

