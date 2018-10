Atenção:Credenciamento do Bolsa Universidade inicia segunda para IES

Manaus - O processo de credenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) particulares interessadas em participar do Programa Bolsa Universidade (PBU) inicia segunda-feira (8). A prefeitura de Manaus publicou o edital, nesta quarta-feira (4), por meio do Diário Oficial do Município.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o Programa oferece bolsas integrais ou parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda.

De acordo com a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, o objetivo é que as instituições credenciem os cursos e turnos junto ao PBU, visando à concessão de bolsas nas modalidades “com isenção tributária” e “sem isenção tributária”. “Conforme o edital, a instituição interessada deve apresentar a estimativa do montante relativo a isenção de tributos municipais”, explica.

A diretora-geral alerta que as IES devem apresentar a documentação exigida no edital. “Serão exigidas cópias dos documentos autenticados em cartório ou cópias acompanhadas dos originais para conferência no ato, além do demonstrativo de cursos, turnos e sua capacidade total de vagas a serem disponibilizadas no processo”, informa.

O processo de seleção

As instituições interessadas em ofertar vagas no processo seletivo 2019 do Programa deverão comparecer de 8 a 15 de outubro, das 8h às 16h, à sede da Espi, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, Bloco D, para firmar o credenciamento.

O credenciamento de IES deve ser concluído até 15/10, estima Stela Cyrino, e após a conclusão, será elaborado o edital do processo seletivo do Programa Bolsa Universidade 2019, que deve ser lançado no fim de outubro.

*Com informações da assessoria

Leia mais

CMM decide até sexta se haverá gratuidade no transporte nas eleições

Base Leste do SAMU 192 Manaus é revitalizada e recebe novos espaços

Confira as 560 vagas gratuitas do Senai em parceria com a Prefeitura