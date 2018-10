Curso vai aperfeiçoar acompanhamento de contribuições previdenciárias

Manaus - Teve início nesta segunda-feira (8), o curso de Regime Próprio de Previdência Social com Ênfase em Controle Interno na sede da previdência, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Sul de Manaus. O curso encerra na quarta-feira (10).

O intuito é criar um grupo de trabalho visando formatar uma sequência de ações a fim de aperfeiçoar o acompanhamento das contribuições previdenciárias dos servidores efetivos do município. A medida complementa as ações da Manaus Previdência, implementadas nos últimos seis anos, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da instituição.

“O público-alvo são as equipes do Controle Interno e da Secretaria de Administração, que receberão informações relacionadas ao tema, a fim de incluírem no roteiro das auditorias que realizam nos órgãos municipais, a verificação das contribuições previdenciárias dos servidores efetivos”, explica o diretor-presidente da Manaus Previdência, Silvino Vieira.

A diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, informa que o curso integra o Programa de Orçamento e Finanças da instituição. “Devido às mudanças introduzidas pelas Reformas da Previdência no serviço público, o curso apresenta aos participantes as regras da legislação previdenciária, os cálculos de benefícios dos servidores, no que tange a aposentadoria, pensões por morte e esclarecimentos sobre o estatuto do servidor, planos de cargos e salários, dentre outros”, observa.

A diretora de Previdência, Daniela Benayon, instrutora dos dois primeiros dias da programação, iniciou os trabalhos desta segunda abordando a legislação previdenciária. O conhecimento sobre o tema, destaca, impede distorções relacionadas às contribuições previdenciárias, evitando prejuízo ao servidor e ao erário público. “É uma ação preventiva e a capacitação dos controladores internos será essencial para o aperfeiçoamento desse acompanhamento”, diz. “Eles são as pessoas ideais para nos auxiliar nessa tarefa, à medida que periodicamente realizam inspeções nas secretarias”, avalia Benayon.

O terceiro dia do curso será destinado às questões que envolvem a parte atuarial da previdência municipal, missão a cargo do especialista Pedro Moreira, auditor fiscal da Receita Federal aposentado e diretor comercial da Brasilis Consultoria Atuarial, empresa que presta assessoria à Manaus Previdência nesta área. Entre os tópicos do conteúdo, segregação de massa, reserva matemática, benefício futuro etc.

No encerramento da capacitação, os participantes terão a oportunidade de conhecer todos os indicadores que envolvem a previdência, visualizando a importância do trabalho que irão desenvolver em relação à garantia dos direitos previdenciários de ativos e inativos, estes últimos, somando quase sete mil benefícios.

