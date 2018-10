Marinha abre processo seletivo para Oficial Temporário

Manaus - No período de 16 a 31 de outubro de 2018, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), na condição de oficiais temporários.

São 26 vagas, para ambos os sexos, com mais de 18 anos e formação em nível superior, nas seguintes áreas: Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Informática, Psicologia, Pedagogia, Ciências Náuticas - Habilitação em Náutica, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Cartográfica, com salário bruto de cerca de R$11 mil, já contando com gratificações.

Como participar do processo seletivo

As inscrições serão realizadas, unicamente via internet, no site do Com9ºDN, www.marinha.mil.br/com9dn, no link “Serviço Militar Voluntário”, escolher a área que deseja concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Fases do processo seletivo

Os candidatos farão uma prova com 50 questões objetivas divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25), com data prevista para 10 de fevereiro de 2019. A bibliografia estará indicada no Aviso de Convocação. Após essa etapa, haverá também a Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.

*Com informações da assessoria

