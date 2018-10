Minicurso em Manaus ensina cultivar cactos e plantas suculentas

Manaus - Ocorre nos dias 23 e 26 de outubro o minicurso gratuito de Noções Básicas de Cultivo e Terrário de Cactos e Suculentas. Oferecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

As aulas ocorrerão no auditório do Parque do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-sul de Manaus.

O curso ensinará técnicas básicas de cultivo dessas espécies, ensinando também a confeccionar o terrário, arranjo decorativo feito com este tipo de planta, a partir do reaproveitamento de peças como xicaras, copos de vidro, porcelanas, que servem como vasos.

“As suculentas são espécies ornamentais mais delicadas e requerem um tratamento especial, daí a ideia de oferecermos o minicurso”, explica o diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas, Deyvson Braga.

O minicurso será ministrado pela artesã e viveirista Maria Antônia da Silva Araújo, que cultiva cactos e suculentas.



Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 15, pelo telefone 3236-7330.

As aulas acontecerão das 8h30 às 12h, com parte teórica no primeiro dia e prática no segundo. Serão disponibilizadas 100 vagas.

O minicurso visa também estimular o empreendedorismo com a geração de renda a partir da comercialização dos terrários.

“No primeiro dia serão repassadas as informações sobre as espécies e como é feita a preparação de substrato, utilizado para o plantio. No segundo, os alunos aprenderão a fazer um terrário propriamente dito”, lembrou Deyvson, acrescentando que este tipo de muda ainda não é produzido no Viveiro Municipal para doação.

