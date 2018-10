Digitron da Amazônia recebe prêmio nacional de destaque educacional

A empresa Digitron da Amazônia foi a vencedora na categoria Destaque em Responsabilidade Social em Educação do Prêmio Lide 2018, em São Paulo, nesta terça-feira (16), pelo trabalho desenvolvido na Fundação Matias Machline (FMM), localizada no Distrito Industrial, em Manaus.



A FMM provê Ensino Médio técnico gratuito de excelência para os jovens oriundos das escolas de Ensino Fundamental da rede pública de Manaus. Na Fundação, os alunos também recebem, gratuitamente, material didático, uniformes e três refeições diárias, além de acompanhamento médico, odontológico e psicopedagógico.

A Fundação Matias Machline acredita que a grande transformação por meio do estudo acontece no Ensino Médio.A premiação foi entregue dentro do 5º Fórum Lide de Educação e Inovação, cujos temas foram o impacto da educação na economia do país e o desenvolvimento de habilidades e competências para o novo mercado de trabalho.

Evento

Organizado por Lide – Grupo de Líderes Empresariais e Lide Educação, com apoio do Instituto Ayrton Senna, teve entre os palestrantes o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, Jeb Bush, governador da Flórida de 1999 a 2007, e Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.

Para o diretor-presidente da Digitron da Amazônia, Sung Un Song, receber o prêmio Lide Educação e Inovação 2018 é mais um estímulo para que a FMM continue transformando vidas e dando asas aos que querem voar.

Ele destaca que a fundação tem capacitado alunos carentes de Manaus para ingressarem nos vestibulares das melhores universidades públicas do país, como, por exemplo, o Instituto de Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

“Os alunos da Fundação adentram as melhores universidades com todo o conhecimento para se tornarem os melhores estudantes e futuros profissionais brilhantes”, afirma Sung.

No evento, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, fez questão de parabenizar os professores e cada um da equipe da FMM que contribuiu para que esse reconhecimento.

"A Fundação tem transformado a vida de muitos jovens em Manaus. Esse prêmio é, certamente, um grande Norte para o Amazonas, cujo referencial de qualidade deve ser aproveitado como uma inspiração para todo o Estado. Espero, em breve, poder visitá-los e conhecer mais de perto, esse valoroso esforço que eles fazem em prol da educação", disse o ministro.

Sobre a Digitron

A empresa está presente no mercado desde 1986 e é líder absoluta na fabricação de placas-mãe e discos rígidos para computadores. Em 2015, a Digitron decidiu se tornar mantenedora da Fundação Matias Machline, o maior projeto social das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Com informações da assessoria*