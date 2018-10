Prefeitura oferece curso de prestação de contas de convênios

Manaus - A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), abre inscrições gratuitas para curso de Operacionalização de Prestação de Contas de Convênios.

O curso, organizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), proporciona aos participantes conhecimentos teóricos e práticos acerca das técnicas e procedimentos de prestação de contas e tomada de contas especial, por meio de uma visão total de todo o processo.

As inscrições, que acontecem nos dias 22 e 23 de outubro, devem ser feitas no Escritório do Empreendedor, sede da Semtrad, na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 9h às 13h. Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Os requisitos mínimos para participação no curso são ter a partir de 18 anos de idade e estar cursando o Ensino Médio. Ao final das aulas, os participantes receberão certificação.

O curso tem carga horária de 12h e as aulas serão ministradas no período de 30/10 a 1º/11, das 13h30 às 17h30, na sede da Espi, localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

