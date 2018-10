Encontro pedagógico debate práticas inovadoras para a sala de aula

Manaus - O quarto encontro de Socialização de Práticas Formativas será do dia 7 a 9 de novembro. O evento é aberto ao público e o objetivo é reinventar o ensino dentro da sala de aula com a comunidade docente, além de integrar experiências. A ação também é direcionada a acadêmicos interessados na temática.

Promovido pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o tema deste ano busca formar diálogos sobre o cotidiano escolar unido diversas disciplinas do saber.

A busca pelas práticas pedagógicas inovadoras faz parte dos encontros de formação continuada promovidos pela pasta. A abertura de salas temáticas será a concentração onde os professores apresentarão suas propostas.

A ideia do encontro, segundo a comissão de organização, é reunir profissionais e pesquisadores da área para socializar suas práticas dentro do contexto de educação pública. "Realizamos o primeiro encontro em 2015 para justamente pensarmos sobre inovação no sistema público pedagógico. Olhando para trás, demos um salto qualitativo considerável".

Os trabalhos apresentados ainda poderão ser publicados em periódicos científicos. Para esta edição, 200 trabalhos serão expostos oralmente com pôsteres e oficinas. Além disso, conferências e rodas de conversa comporão a programação do evento. A abertura será às 8h, no auditório da Semed, localizado na avenida Mário Ypiranga, Parque 10, Zona Centro-Sul.

