Viradão de estudos para o SIS da UEA acontece neste sábado (20)

Manaus - O curso Cuca Vestibulares Amazonas realiza neste sábado (20) o “Viradão SIS”, voltado aos estudantes inscritos na avaliação seriada da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O viradão acontece de 8h às 18h, na sede da instituição, localizada Av. Djalma Batista,705, bairro São Geraldo, zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com Jonas Zaranza, professor de biologia do Cuca Amazonas, os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) contarão com dicas específicas para a prova, que será realizada na terça-feira (23).

“Serão aulas de todas as disciplinas, inclusive redação. O viradão vai funcionar em dez tempos de aulas com intervalos e os professores fizeram uma análise das provas desde 2013 para passar uma base aos estudantes do que a UEA realmente cobra no certame. Daremos dicas fundamentais para garantir a aprovação do aluno”, explicou Zaranza.

No final de semana passado, mais de 300 pessoas participaram do viradão para o vestibular UEA, que acontece domingo (21) e segunda-feira (22). O intuito neste sábado é ultrapassar o número de participantes.

“Temos estrutura e queremos ultrapassar o número de participantes neste sábado. Tanto os alunos do Cuca quanto o público externo podem participar. Nossos alunos pagam R$30 e o público externo R$50. É possível se inscrever até amanhã, quando as aulas iniciarem”, explicou o professor.

Segundo Zaranza, a instituição alia conhecimentos específicos, dicas e métodos diferenciados para garantir a aprovação dos estudantes no ingresso à universidade. No ano passado 78 alunos Cuca foram aprovados para a UEA.

“Há quatro anos em Manaus, o Cuca Amazonas realiza o Viradão SIS desde 2015, e no ano passado aprovamos 78 alunos, sendo 12 em Medicina, 23 em Direito e 43 nas demais graduações ofertadas pela UEA”, disse o biólogo.

Serviço

Viradão SIS

Data: 20 de outubro

Horário: 8h às 18h

Valor: R$30 aluno Cuca e R$50 publico externo

Local: Cuca Vestibulares Amazonas

Endereço: Av. Djalma Batista,705, bairro São Geraldo

