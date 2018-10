Fundação Matias Machline abrirá processo seletivo para 2019

Manaus - A Fundação Matias Machline, localizada no Distrito Industrial, ex-Fundação Nokia, vai abrir processo seletivo para 368 vagas do Ensino Médio Técnico nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica, destinados aos alunos que concluirão o Ensino Fundamental em 2018.

O edital com as informações sobre o processo está em fase de conclusão e será divulgado em breve por meio do site da instituição .

Há 32 anos, a Fundação Matias Machline, que tem como mantenedora a empresa Digitron da Amazônia, acumula histórias de sucesso, pois proporciona Ensino Médio técnico de excelência a jovens carentes de Manaus, transformando a realidade desses estudantes e de suas famílias.



A cada ano, 350 alunos se formam no Ensino Médio técnico e levam para a vida os pilares da disciplina, do respeito e da humildade. A maioria dos formandos segue para estudar nas melhores instituições de ensino superior do Brasil. Em 2016, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) fez uma carta de reconhecimento para a Fundação, pelo índice de aprovados ao longo dos anos.

Vagas



Das vagas disponibilizadas, 85% são destinadas a candidatos que estudaram todo o Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) em escola pública (Federais, Estaduais ou Municipais).



Atualmente, 560 alunos estudam na instituição nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. Os alunos também recebem, gratuitamente, material didático, uniformes e três refeições diárias, além de acompanhamento médico, odontológico e psicopedagógico.

Reconhecimento

A Digitron foi a vencedora na categoria Destaque em Responsabilidade Social em Educação do Prêmio Lide 2018, em São Paulo, na última terça-feira, dia 16, pelo trabalho desenvolvido na Fundação Matias Machline (FMM), localizada no Distrito Industrial, em Manaus.

A premiação foi entregue dentro do 5º Fórum Lide de Educação e Inovação, cujos temas foram o impacto da educação na economia do país e o desenvolvimento de habilidades e competências para o novo mercado de trabalho.

Leia mais

'Desafio da formação de Excelência' é tema de palestra em Manaus

Fundação busca parceiros para projeto de formação técnica gratuita