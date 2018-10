Faculdade em Manaus realiza 1ª Feira de Profissões nesta quinta

Na ocasião, alunos poderão conhecer grade curricular dos cursos e saber mais sobre o mercado de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas realiza nesta quinta-feira (25), a 1ª Feira das Profissões, das 8h às 18h. A instituição abrirá suas portas para a comunidade, a fim de esclarecer os visitantes sobre como as diversas profissões atuam, na prática, no mercado de trabalho e dúvidas quanto à escolha de uma graduação.



Quem comparecer ao local, poderá conhecer toda unidade, por meio de um tour guiado; conversar com os coordenadores de cursos e até aprender a compor um currículo atrativo para as empresas. Além disso, a iniciativa oferecerá, ainda, oficinas de maquiagem, comidas saudáveis e atendimento com massagem e cabeleireiro.

Conforme a gerente comercial da Estácio do Amazonas, Priscilla Melgueiro, a intenção é motivar as pessoas a conhecer as particularidades de cada curso e reconhecer, por meio de teste de aptidão, quais potencialidades de personalidade se relacionam com determinada graduação.

"Vamos estar de manhã, até o final de tarde, acompanhando os visitantes e proporcionando-os, uma experiência única com o ensino ", disse. Na prática, os visitantes poderão conhecer, por exemplo, os instrumentos da profissão de Direito, como funciona a atuação de pedagogos, assim como, observar a demonstração das práticas da atuação dos profissionais em Educação Física e Radiologia.

Nas salas temáticas, voltadas para os cursos da Saúde, os coordenadores de Enfermagem apresentarão a simulação de um parto natural e de ressuscitação cardio pulmonar. Já no laboratório de Biologia, será feito a observação de células sanguíneas; no laboratório de Zoologia e Botânica, terá exposição de insetos e plantas e no laboratório de Bromatologia, terá demonstração de alimentos saudáveis e os benefícios dele para a saúde.

Além disso, quem desejar poderá acompanhar ainda a produção de ice gel e exposição de produtos manipulados no laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia. No campo das engenharias, será possível conferir as demonstrações de fluxo de dados por PLC, utilizando corrente elétrica e do gerador de van de graaff.

“O objetivo é que o público do Ensino Médio os que fazem cursinho pré-vestibular, entendam melhor cada profissão e o campo de atuação do recém-graduado. Vamos apresentar atividades práticas de todas as profissões, além do coordenador do curso e tirar dúvida sobre grade e disciplinas, teremos ainda apresentações musicais e sorteio de brindes”, acrescentou Priscilla.

* Com informações da assessoria

