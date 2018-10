UEA abre inscrições para cursos gratuitos de extensão em música

Manaus - A Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA) está com inscrições abertas para cursos livres de extensão em música. As inscrições devem ser realizadas através do preenchimento do formulário online até o dia 4 de novembro. Ao todo, estão sendo oferecidas 53 vagas.

Poderão participar crianças nascidas em 2009 e adolescentes a partir de 15 anos, para os níveis básico e avançado, respectivamente. Os cursos contam com aulas de instrumentos variados como clarinete, contrabaixo, flauta transversal, percussão, piano, regência, trombone, eufônio, tuba, trompa, trompete, viola, violino e violoncelo, além de aulas de Regência ou Canto Lírico – no caso do nível avançado.

Os cursos de extensão em música da UEA tem duração de 5 e 10 semestres para os níveis básico e avançado, respectivamente, e tem como objetivo fornecer formação teórico prática musical de forma gratuita para a população. Contudo, o estudante deverá responsabilizar-se pela aquisição do material para o acompanhamento das aulas.

Mais informações podem ser obtidas através dos editais:

Edital nível avançado

Formulário de inscrição nível avançado

Edital nível básico

