Protagonistas da Transformação em Manaus é tema do 108° Gente em Foco

| Foto: divulgação

Manaus - A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Amazonas (ABRH-AM), realiza no dia 06 de novembro de 2018, das 8h às 11h, no Novotel Manaus, mais uma edição do Gente em Foco, com o tema “Protagonistas da Transformação – CONARH 2018”.



A 108ª edição do Gente em Foco visa compartilhar as principais tendências e novidades discutidas no Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (CONARH) deste ano, trazendo para as empresas e profissionais de RH de Manaus as novidades apresentadas em um dos maiores e mais importantes eventos do gênero no mundo.

Segundo a presidente da ABRH-AM, Kátia Andrade, os gestores de pessoas do Amazonas tem que estar conectados com tudo que há de mais atual e que foi falado no CONARH.

“Foi o que nos motivou a reunir essa caravana para juntos planejarmos uma forma de compartilhar conhecimento. Tenho certeza que as pessoas que irão participar desse 108° Gente em Foco estarão mais preparadas e com uma visão mais clara do que vem acontecendo nos grandes centros do Brasil e também no exterior”, enfatiza.

O evento é gratuito para associados da ABRH-AM e para não associado o valor de investimento é R$ 50,00.

As inscrições podem ser realizadas pelo endereço : Gente em Foco - clique aqui.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

| Foto: divulgação