Comunicação na era digital é tema de mesa redonda na FBN

Manaus - Estão abertas as inscrições para a mesa-redonda realizada por alunos da pós-graduação em Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais da Faculdade Boas Novas (FBN), com o tema “Experiências de Comunicação na Era Digital”.

O evento será realizado no dia 9 de novembro, no auditório Ana Lúcia Câmara, na Faculdade Boas Novas, localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, 1655, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



O objetivo geral do evento é debater a Comunicação Social e suas vertentes na atualidade.

Os convidados para a mesa-redonda são Neuton Corrêa, criador do site BNC Amazonas, Chrys Braga, estrategista de social media e o jornalista Arnaldo Rocha. A jornalista Glaucia Chair será a mediadora da mesa-redonda.

Os participantes terão direito há emissão de certificados. As inscrições podem ser realizadas através do link: Clique aqui

No dia do evento, as inscrições serão feitas 30 minutos antes do início da mesa-redonda, na entrada do auditório. O ingresso será um quilo de alimento não perecível, visto que só receberão os certificados os participantes que levarem o alimento no dia.

As doações serão enviadas para Casa de Apoio as Mulheres com Câncer Lar das Marias.

Convidados

Arnaldo Rocha Neto

Profissional de Propaganda e Marketing com mais de 10 anos de mercado, especializado em tendências, marketing digital e planejamento estratégico. Foi gerente de marketing de empresas de telecomunicações e varejo e em 2010 criou a Neotrends, agência de comunicação e consultoria em marketing. Atende grupos de varejo, shoppings, construção civil, indústria e instituições não governamentais.

Também é master coach em PNL certificado internacionalmente e está cursando MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV.

Chrys Braga

Relações Públicas, Chrys trabalha como Estrategista de Social Media há quase 10 anos, com ênfase em gestão de perfis políticos, comerciais e noticiosos.

Criou e gerenciou as redes sociais do Portal D24AM e o Núcleo Digital do Portal A Crítica, coordenou as mídias sociais nas campanhas eleitorais de Arthur Bisneto, Arthur Neto e Nejmi Aziz e gerenciou o marketing digital de empresas como Fogás, grupo Axerito, grupo Tropical, Cia Athletica Manaus e diversos perfis médicos.

Neuton Corrêa

Criador do site BNC AMAZONAS, site segmentado em política, criado em setembro de 2015. BNC – é sigla de Brasil Norte Comunicação – a ideia é transformá-lo futuramente numa rede regional.

Graduado em Filosofia, pela Ufam, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Ufam, também. Além disso, tentou duas vezes o curso de Comunicação, uma na Nilton Lins e outra na Faculdade Boas Novas – em ambas, quatro períodos.

Ingressou na área de comunicação social aos 17 anos, como repórter da Rádio Clube de Parintins, em 1988. Depois trabalhou na Rádio Alvorada, onde ficou até 1997. Atuou no Jornal do Commecio e foi freelancer de O Globo. Atuou ainda no Jornal Gazeta Mercantil e Jornal Diário do Amazonas. Já no jornal, rádio e TV A Crítica foi editor, por dez anos, da coluna Sim & Não.

Neuton também tem livros publicados, sendo eles Entrelinhas - Crônicas (2008); Poesia do Homem Cavalo - Crônicas (2009) e Sonhos de Cuirão - Conto infantil.

Mediadora

Glaucia Chair

Possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha-MG, (1985) e em Comunicação Social - Jornalismo -pela Universidade Federal do Amazonas (2003). Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós Graduada em Literatura Moderna e Pós Moderna pela Universidade Federal do Amazonas, também com pós graduação em Comunicação, Design e Multimídia , pela Fucapi.

Exerceu a função de Gerente de Conteúdo em Webjornalismo pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão, com atuação no Portal Amazônia e portal de áudios Radar 10, da extinta Rádio Amazonas FM.

Como docente atuou na Escola Estadual Padre José Antônio Panucci (Minas Gerais), no Centro de Educação Christus do Amazonas (Manaus), em diversas escolas públicas da rede estadual do ensino, no Amazonas. Ministrou aulas no curso de Jornalismo da Faculdade Boas Novas (Manaus), como professora de Webjornalismo, História da Comunicação, Teoria da Comunicação e Jornalismo Especializado. Atualmente é editora-chefe do Portal Em Tempo.

Informações

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara da Faculdade Boas Novas, localizada na Av. Gen. Rodrigo Otávio, 1655, bairro Japiim.

Data: 9 de novembro de 2018

Horário: 19h às 21h

Entrada: 1kg de alimento

Informações: 99982- 3655 / 98155-1461

*Com informações da assessoria

