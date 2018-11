Revolução 4.0 e tendências tecnológicas são abordadas durante encontro

Manaus - A Revolução 4.0 e outras tendências tecnológicas para as Engenharias movimentam as discussões na Faculdade Fucapi nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), durante o VI Encontro Regional de Engenharia (Encoeng), que ocorrerá no auditório do bloco B, no campus localizado na Av. Danilo Areosa, 381 – Distrito Industrial, das 16h às 22h.

A coordenadora do evento, Eneida Nascimento, informou que a expectativa de público será em torno de 500 participantes, incluindo acadêmicos, docentes, profissionais, comunidade em geral e alunos do ensino médio.

O público poderá participar de uma programação diversificada com palestras, mesa-redonda, oficinas e minicursos. “O objetivo da edição deste ano é discutir no âmbito acadêmico as novas tendências tecnológicas advindas da indústria 4.0 e como o engenheiro pode se preparar para esse novo mercado que vem se estabelecendo”, afirmou.

Sobre a temática

Segundo a coordenadora do comitê científico do evento, Isabel Souza, a sociedade passou da era da máquina a vapor para a inteligência artificial, o que se convencionou a chamar de 4ª revolução Industrial, que promove os sistemas comunicação entre máquinas, sistemas, dispositivos e pessoas.

“Hoje, estamos vivenciando a 4ª revolução industrial, com velocidade e tecnologia que irão revolucionar todos os campos, pois as empresas poderão criar redes inteligentes, integradas por inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT), e o cloud computing (banco de dados em servidores acessados pela internet)”, destacou.

Isabel frisou que essa mudança otimiza todos os processos e revoluciona as indústrias, gerando impacto na vida de todos, pois a indústria 4.0 vai exigir novas habilidades, que serão voltadas para o cenário biotecnológico, engenharia genética e digital.

O evento, promovido pela Fucapi, conta com inscrição no ISSN, dando a credibilidade científica com o recebimento de artigos e resumos expandidos e posteriormente divulgação de todos os trabalhos aceitos e apresentados, em anais do evento.

Serviço

O quê: VI Encontro Regional de Engenharia (Encoeng)

Onde: Auditório do Bloco B - Faculdade Fucapi (Av. Danilo Areosa, 381 – Distrito Industrial)

Quando: 8 e 9 de novembro de 2018

Horário: Das 16h às 22h

Site para informações: https://doity.com.br/vi-encontro-regional-de-engenharia

*Com informações da assessoria

