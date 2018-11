Seduc promove ‘aulão’ de revisão para o ENEM

Aulões estão marcados para está quinta-feira (8) e sexta-feira (9) | Foto: Divulgação

Manaus - Três mil estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual do Amazonas participam, nesta quinta-feira (8), do ‘aulão’ de revisão para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas acontecerão no próximo domingo, dia 11 de novembro, em todo o País.



A revisão é promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (SEDUC/AM), por meio do “Projeto Conquistar”. O aulão de revisão teve início às 14h de forma presencial, em sete escolas localizadas em diferentes zonas geográficas de Manaus.

Para os estudantes que estão nos municípios do interior do Estado, o aulão será realizado na sexta-feira (9), em uma transmissão pelo Centro de Mídias de Educação, a partir das 13h30.

