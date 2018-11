Congresso de Vendas Digitais reúne palestrantes nacionais em Manaus

Manaus - Com uma proposta inovadora a Amazon Business – Educação Corporativa traz à Manaus, no próximo final de semana, dias 10 e 11, de 14h às 22h, o Congresso de Vendas Digitais 2018. O evento será realizado no Manaus Plaza Centro de Convenções, Zona Centro-Sul da capital e deve reunir os maiores nomes do Marketing Digital, Empreendedorismo e Vendas do cenário nacional.

Os participante devem aprender com os experts Renan Pessoa, Fernando Kimura, Juliano Kimura, Patrícia Brazil, Vitor Peçanha e Bruno Pinheiro, e vários profissionais e agências locais.

A próxima edição será realizada em um ambiente repleto de criatividade e inovação para quem ama estar sempre a frente com novidades e valorizando cada vez mais as suas habilidade diante de um mercado que a cada dia mais está se atualizando.

Métodos exclusivos

Com o crescimento das mídias sociais, as tecnologias de comunicação e marketing estão cada vez mais desenvolvendo métodos para vender por meio da internet.



Os consumidores digitais estão cada vez mais exigentes, fato esse que torna a comunicação digital assumir cada vez mais um papel de suma importância no planejamento estratégico de empresas, influenciadores digitais e quem deseja iniciar um negócio.

Em sua segunda edição do Congresso de Vendas Digitais palestrantes renomado trazem métodos exclusivos para quem deseja converter seguidores em compradores com conteúdos de relevância.

Inscrições



Os passaportes para participar do evento estão disponíveis através do site www.cvd2018.com.br ; o segundo lote custa R$ 297,00 (Gold), e R$ 497,00 (VIP) e podem ser parcelados no site em até 3x (Gold) e 6x (VIP) nos cartões VISA ou Mastercard.

Os interessados em participar do evento possuem duas opções para adquirir seu passaporte: O passaporte GOLD, que oferece ao participante terá acesso aos dois dias de evento com pulseira Gold, palestras bônus, acesso à exposição dos parceiros, networking com os participantes e certificado online valendo 25 horas complementares.

Já os participantes que adquirirem o passaporte VIP, terão acesso a Área Vip Premium – Em frente ao palco com mesas e cadeiras exclusivas, Palestras Nacionais exclusivas somente para os Vips com perguntas e respostas nos dois dias, Grupo dos Vips secreto no Facebook, E-book e materiais exclusivos online, aula online de vendas exclusiva com Renan Pessoa, aula online exclusiva com Juliano Kimura, almoço com os palestrantes no dia 11 (Restaurante Premium), acesso as exposições dos parceiros, networking com os participantes e certificado online de 25 horas complementares.

Promoção

Para quem deseja adquirir o passaporte de maneira imperdível, a Amazon Business preparou uma condição exclusiva com vagas limitadas. Interessados devem acessar o grupo de vip do WhatsApp, através do link http://bit.ly/grupovipcvd2018 . Para mais informações, entrar em contato pelo número 98200-0078.

Palestrantes

Renan Pessoa

Renan Pessoa vem se destacando cada vez mais em seus eventos corporativos e suas palestras, ele que já foi Vendedor de Porta-em-Porta, Vendedor de Loja de Shopping, Gerente de Loja, Lojista de Shopping, hoje é Consultor de Negócios, Palestrante, Especialista em vendas com mais de 15 anos de Experiência no ramo.

Formado em Administração de Empresas, MBA Gestão e Liderança Empresarial Master Coach, Renan foi um dos precursores do coaching em Manaus-AM.

Seus cursos são voltados para vendas e atendimento ao cliente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, entre outros cursos que também tem em seu currículo sobre Liderança, Inteligência Emocional, Finanças e outros. Renan é o criador dos cursos on line: Show em Vendas, Acelerador de Negócios e Vendas em Épocas de Crise.

Fernanda Kimura

Bacharelado em Marketing e Administração – Universidade Anhembi Morumbi São Paulo / SP Brasil. Especialização em Marketing Digital pela ESPM e Neuromarketing pela Universidad de Buenos Aires e Excelência em atendimento ao cliente pelo Disney Institute – Orlando – Florida – USA.

Desde 1999 no Mercado de tecnologia, Fernando Kimura atuou no Marketing para pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil, e Marketing da Oracle para América Latina. Fundador da Academia Neuromarketing, desde 2015 se dedica exclusivamente a palestras e cursos sobre inovação em Comunicação e Neuromarketing.

Em sua nova palestra baseada em Neuromarketing, Fernando surpreende ao fazer com que todos os que o assistem sintam diversas sensações, emoções e sentimentos durante a palestra.

“Palestrante internacional, assistido por mais de 50 mil pessoas. 1ª referência no Google como Palestrante de Inovação, especializado em inovação em comunicação e neuromarketing”.

Patrícia Brazil

Conectando marcas com influenciadores digitais - No início, trabalhou durante muito tempo em Niterói, Rio de Janeiro, movimentando o mercado de forma a produzir projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. Há pouco tempo, vimos em São Paulo um lugar totalmente novo e com muitas oportunidades para atuar, conectando marcas com influenciadores.

Para relativamente pouco tempo de casa, pudemos fazer muitos projetos que puderam conectar as pessoas e ganhar diversos parceiros. Desde então, temos alguns projetos próprios que temos o maior orgulho de compartilhar com as pessoas. As web-séries “YOLO”, “Real” e “Casa de Verão” são projetos que levam até você um pouco no ambiente dos influenciadores digitais, com a parceria sólida de marcas relevantes no mercado.

Juliano Kimura

Eleito o melhor profissional de redes sociais. Ganhou o Prêmio de inovação 2015 e 2016 pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABCOMM. Foram centenas de palestras no maiores e mais variados eventos no Brasil. Juliano Kimura viajou por todo Brasil em mais de 30 eventos onde atuou como palestrante e consultor. Durante este trabalho, Juliano Kimura recebeu treinamentos exclusivos para a ação. Atuou diretamente com os profissionais do Facebook Brasil para aprovar o conteúdo que seria apresentado durante as palestras na Feira do Empreendedor.

No ano de 2015, entre janeiro e abril, Juliano Kimura ficou alocado internamente no escritório do Facebook Brasil, onde ficou responsável pelo conteúdo estratégico. Atuou na produção do estande da Feira do empreendedor 2015 e no treinamento das equipes de campo. Uma das Maiores Autoridades do Brasil quando fala a palavra: Facebook.

Vitor Peçanha

Co-fundador da Universidade Rock Content, uma das maiores referência em criação de conteúdo do marketing digital do brasil, que já certificou mais de 100 mil profissionais do marketing online.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, Peçanha começou sua carreira em Marketing na Cria UFMG, empresa júnior do curso de Comunicação Social.

A vida de empreendedor começou em 2011, quando Peçanha fundou a TextCorner, uma plataforma que reunia redatores freelancers com interesse em escrever para marcas e empresas.

Bruno Pinheiro

Marketeiro desde 2000 e marketeiro digital desde 2006, já esteve nos dois lados do balcão, onde teve agência de publicidade por 6 anos e em seguida assumiu o marketing do Grupo MC, com mais de 150 escolas de idiomas e informática, rede de restaurantes e agência de viagens. Foi onde apaixonou-se pela educação. Morou em 2012 na Irlanda, onde atuou no marketing da Provident - SugarCRM, um dos maiores CRMs Mundiais, onde conheceu o Inbound Marketing e 23 países. Vem aplicando essa estratégia aqui no Brasil, que consiste em conquistar o cliente antes de vender o produto ou serviço.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Primeiro Festival Amazônico de Quadrinhos terá presença do Curumim

Mais de 300 atletas vão participar do desafio Rio Negro Challenge