Centro Literatus oferece curso livres com preços a partir de R$20

Manaus - A atualização é fundamental para qualquer profissional ganhar destaque no mercado de trabalho. Uma boa opção para isso são os cursos livres que, em curto período e baixo custo, permitem aos participantes se aprofundarem na sua área de atuação ou até mesmo iniciarem o próprio negócio.

Pensando nisso, o Centro Literatus (CEL) oferece todos os meses, para estudantes e profissionais, opções de cursos em vários segmentos e custando a partir de R$ 20. Boas Práticas nos Serviços de Alimentação, Reanimação Cardiopulmonar, Desenho Técnico e Cuidador de Idoso são as qualificações oferecidas para este mês.

No dia 17, das 8h às 11h, o CEL oferece o curso de Boas Práticas para Serviço de Alimentação. Ministrado pela nutricionista especializada em Vigilância Sanitária, Márcia Mota, o curso vai auxiliar os comerciantes e os manipuladores a preparar, armazenar e a vender os alimentos de forma higiênica e segura, por meio do cumprimento do Regulamento Técnico de Boas Práticas (RDC 216/2004) para padarias, lanchonetes, bufês, confeitarias, restaurantes, cozinhas industriais e cozinhas institucionais. O investimento é de R$ 20.

No dia 24, das 8h às 12h, a instituição promove o curso de Reanimação Cardiopulmonar. A capacitação vai preparar os participantes para a realização de manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), identificar paciente com parada cardíaca ou com Obstrução das Vias Aéreas com Corpo Estranho (OVACE). O investimento é de R$ 20 e o curso será ministrado pelo enfermeiro emergencista Anderson Barros.

Também no dia 24, das 8h às 11h, o Literatus dá início ao curso de Desenho Técnico, que terá carga horária de 24h. O engenheiro Alexandre Tavares de Azevedo será o instrutor da capacitação que custará R$ 120 e tem como público alvo trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM), além de profissionais e técnicos de cursos de Mecânica, Automação, Segurança no Trabalho, Eletrotécnica e Qualidade.

No dia 26, o Centro Literatus iniciará as aulas do curso de Cuidador de Idoso, que possui carga horária de 80h e tem como objetivo capacitar profissionais da área de saúde, familiares e cuidadores que desejam ampliar seus conhecimentos. Alimentação, higiene corporal e acomodações estão entre os assuntos que serão abordados pelo enfermeiro emergencista Anderson Barros, durante o curso que será ministrado de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h. O investimento é de R$ 200.

Os interessados em participar em qualquer um dos cursos de capacitação devem dirigir-se à Central de Matrícula do CEL, localizada na Rua Pará, n° 165, Vieiralves. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.



Cartão Fidelidade

Estudantes, egressos e profissionais que buscam investir em capacitação contínua contam com um benefício do Centro Literatus, o Cartão de Fidelidade do CEL. A cada dez cursos livres realizados pela instituição, o participante ganha mais outro gratuitamente. O regulamento pode ser conferido no site: Centro Literatus

