Plataforma Descomplica promove maratona de revisão para o Enem

A plataforma Descomplica, maior instituição de ensino online do Brasil, realiza neste sábado (10), véspera da segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma maratona de revisão com a participação de convidados especiais como a dupla Fernando & Sorocaba e os YouTubers do canal Castro Brothers.

O aulão terá duração de 12 horas. Mais informações sobre o “Relashow Enem” estão no link: https://descomplica.com.br/relashowenem/.

O curso especial para o Enem disponibiliza mais de 30 mil videoaulas e aulas ao vivo. Ainda é possível realizar exercícios e tirar dúvidas no chat, com professores e monitores. Nesta semana, a TIM se uniu ao Descomplica para disponibilizar assinatura dos cursos oferecidos na plataforma com pagamento por meio de créditos de celular ou por meio da fatura mensal.

A parceria da TIM com o Descomplica não irá se limitar apenas a cursos preparatórios para o Enem e Vestibulares. Todo o conteúdo de aulas para reforço escolar, reforço universitário, certificações profissionais, concursos públicos e cursos voltados para pós-graduações digitais, em breve, também estará disponível para a contratação de clientes TIM.

Todos os clientes TIM terão acesso ao “Descomplica Enem” por meio do aplicativo para Android e iOS, tablet ou pelo computador. “A parceria com o Descomplica faz parte da estratégia da TIM de oferecer sempre a melhor experiência para os usuários, trazendo conveniência e comodidade para o seu dia a dia. A plataforma revolucionou a maneira de estudar no Brasil e ficamos felizes de poder fazer parte deste movimento de digitalização da educação. Estamos sempre em busca de oferecer vantagens extras que agreguem valor real à vida de nossos clientes e achamos que o Descomplica será um grande parceiro nesta jornada”, afirma Diogo Câmara, Diretor de VAS da TIM Brasil.

