Literatus lança três especializações na área de enfermagem

Manaus - Com o objetivo de conscientizar estudantes do curso Técnico em Enfermagem sobre a importância de investir na educação continuada, o Centro Literatus (CEL) realiza ao longo desta segunda-feira (12), diversas palestras sobre o mercado de trabalho com profissionais da saúde. A instituição também aproveita para lançar três novas especializações para a área de Urgência e Emergência, Obstetrícia e Instrumentação Cirúrgica.

Segundo a coordenadora da Central de Matrículas do Literatus, Mariele Marques, a escolha das especializações se deu por conta da demanda do mercado de trabalho. “Percebemos que havia uma carência desses cursos em Manaus e as três áreas são bastante valorizadas e rentáveis”, comentou. Até o momento, a instituição oferecia apenas a especialização em Enfermagem do Trabalho.

Atualmente, um técnico de Instrumentação Cirúrgica recebe, em média, R$ 1.600, dependendo do porte do estabelecimento médico, que abrange tanto as clínicas que fazem procedimentos operatórios simples como também os hospitais que realizam cirurgias de grande complexidade. “Há lugares que chegam a pagar até R$ 4 mil para o profissional dessa área”, ressalta Mariele.

Educação contínua

A enfermeira e especialista em Urgência e Emergência, Nicilene Costa, que ministrou palestra para os alunos da instituição, destacou que na construção de um currículo de sucesso, além de ter experiência profissional, é essencial que o profissional busque se atualizar constantemente, através de cursos e eventos na área, e aplique melhorias em seu modo de trabalhar.

“Atender de forma humanizada, procurar ter sempre um feedback dos pacientes e do seu supervisor, não faltar aos compromissos e ser pontual, já é um treinamento para o mercado de trabalho”, apontou a enfermeira.

