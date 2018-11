Prefeitura realiza curso de Arranjos Natalinos para público feminino

Vinte e três mulheres participam do curso | Foto: Divulgação

Manaus - Vinte e três mulheres que sofreram algum tipo de violência iniciaram nesta segunda-feira (12), a primeira turma do curso da Prefeitura de Manaus de Arranjos Natalinos, na Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, localizada no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Fruto da parceria entre as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), o curso terá carga horária de 24h e todas as participantes receberão certificado.

De acordo com a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres, Socorro Sampaio, durante todo o ano, diversas ações de capacitação são oferecidas no órgão. “Capacitar esse público é prioridade do prefeito Arthur Virgílio Neto. Os resultados dos cursos anteriores foram muito satisfatórios e, atualmente, várias mulheres que participaram de capacitações estão inseridas no mercado de trabalho”, afirmou a subsecretária.

