Sesc AM abre inscrições gratuitas para cursos de inglês e EJA

As vagas destinam-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da Rede Pública da Educação Básica | Foto: Divulgação

Manaus - O Sesc AM está com matrículas abertas para as turmas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e iniciantes em língua inglesa, para o 1º semestre de 2019. As inscrições podem ser feitas gratuitamente na secretaria da Seção de Educação do Sesc Amazonas, localizada na Avenida Epaminondas, Centro da cidade, de segunda a sexta-feira de 8h30 às 18h30 e aos sábados de 8h às 16h.

Os interessados têm até o dia 21 de novembro para levar a cópia dos documentos de RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e residência atualizados, além do comprovante de renda e documentos pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na residência do candidato.

As vagas destinam-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da Rede Pública da Educação Básica, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais.

Na EJA estão sendo oferecidas vagas para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e para o Ensino Médio, cada série será cursada em seis meses. Já o curso de língua inglesa é destinado para iniciantes a partir de 14 anos.

Confira o edital no site: SESC AM

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Exames gratuitos para mulheres são ofertados em Unidade móvel do Sesc

Sesc AM promove oficina gratuita com o escritor cearense Sidney Rocha