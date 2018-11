Quer abrir seu próprio negócio? Veja lista de cursos para ter sucesso

Manaus - Saber o básico sobre o empreendedorismo, antes de abrir o próprio negócio, pode tirá-lo do futuro fracasso empresarial. Instituições oferecem diversos cursos, em sua maioria gratuitos, para quem deseja ser dono do próprio negócio.

“De olho” nos empreendedores iniciantes, o Em Tempo selecionou uma lista com cursos gratuitos que vão ajudá-lo na hora de administrar, conseguir investimentos, gerenciar projetos, negociar, pensar estrategicamente e entender seu cliente.

Uma das principais instituições a oferecer cursos gratuitos, de curta e média duração na área de empreendedorismo, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Neste mês de novembro, a entidade oferece inscrições gratuitas para os seguintes cursos:

1 - Oficina: Saiba como formalizar seu negócio – Formalização para começar bem

Datas: 22 e 27 de novembro.

Duração: de 8h às 12h, portanto 4 horas de curso

Unidade: Aleixo

Clique aqui para fazer a sua inscrição

2 - Oficina: Trabalhe e veja a cor do seu dinheiro – Entenda capital de giro e fluxo de caixa

Data: 26 de novembro

Duração: de 13h às 17h, portanto 4 horas de curso

Unidade: Balcão de Agronegócios

Clique aqui para fazer a sua inscrição

3 - Oficina: Saiba como formalizar seu negócio – Formalização para começar bem e orientação jurídica

Datas: 19 e 26 de novembro

Duração: de 8h às 12h, portanto 4 horas de curso

Unidade: Centro

Clique aqui para fazer a sua inscrição

4 - Palestra: Controles financeiros – Importância e aplicação no dia a dia do negócio

Data: 23 de novembro



Duração: de 9h às 12h, portanto 3 horas de curso

Unidade: Balcão de Agronegócios

Clique aqui para fazer a sua inscrição



IPED



5 – Curso de Processos Organizacionais

No Curso de Processos Organizacionais, da área Administração, aborda “os Processos Organizacionais e o Aprendizado Organizacional”. O conteúdo on-line é rico em videoaulas, jogos e animações.

Duração: 2 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

6 - Curso para Food Truck: Gerenciando Clientes

Este curso de "Food Truck: Gerenciando Clientes, da categoria Administração" aborda os temas: Atendimento: hora de arrepiar; Você tem tempo?; Saiba como administrar seu dia; Ganhando conhecimento; Transformando conflitos em soluções; Processo de negociação e suas fases; Montando o seu pacote “a domicílio”; Gerenciando seus clientes e As mídias sociais e o negócio.



Duração: 5 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

7 - Curso Introdução ao Planejamento Estratégico

No Curso de Introdução ao Planejamento Estratégico, da categoria Administração, explica O que é estratégia?, Como surgiu?, Por que planejar?, O negócio, Missão, visão, valores, Core business, Forças e fraquezas, Oportunidades e ameaças, Combinando forças a seu favor, Poder de negociação, Concorrentes e estratégias e Ameaça de bens substitutos.

Duração: 10 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

8 - Curso Grátis de Competitividade Empresarial

O curso de "Competitividade Empresarial, da categoria Administração, fala sobre o conceito de competitividade, características de empresas competitivas e o pensamento sistêmico.

Duração: 10 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

9 - Curso de contabilidade para restaurantes



O curso de contabilidade no restaurante, na área de Administração, aborda os Contabilidade no restaurante, Gestão de custos e Precificação e lucro.

Duração: 2 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

10 - Gestão de Desenvolvimento de Produtos e Serviços (USP)

O curso é destinado para quem quer tirar uma ideia do papel e colocá-la em prática. Além de vídeo aulas, o programa dispõe de um rico material complementar sobre etapas, atividades e métodos para desenvolver novos produtos e serviços desde a sua concepção até o primeiro contato com o cliente. A carga horária é de 45 horas. O acesso ao curso completo, mas sem certificado, é gratuito.

Duração: 45 horas

Clique aqui para fazer a sua inscrição

Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Amazonas, desenvolve o programa Jovem Empreendedor.

O projeto visa estimular jovens empreendedores de Manaus, através do apoio e incentivo ao empreendedorismo, ofertando capacitação, incentivo e acompanhamento para formalização da primeira empresa, com vistas no aumento de suas oportunidades de negócios de forma sustentável.

O projeto “Jovem Empreendedor” engloba a capacitação dos jovens empreendedores, o suporte aos negócios e o apoio na abertura de novas empresas. Trata-se de uma oportunidade única para que jovens empresários saiam da informalidade e representa ainda incentivo para quem tem boas ideias, mas não dispõe das orientações corretas para executá-las. Clique aqui para fazer a sua inscrição.

