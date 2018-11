Congresso sobre genética médica tem início nesta quarta em Manaus

Manaus - Estudantes, profissionais e especialistas da área da saúde de todo o Brasil desembarcam em Manaus, a partir desta quarta-feira (14), para participar do VII Congresso Norte Nordeste de Genética Médica (CONNEGEM). Esta é a primeira edição do evento realizada na capital amazonense. A programação ocorrerá até sexta-feira (16), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul.

Entre os palestrantes, estão nomes consagrados do Ceará, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo é promover a troca de conhecimento entre profissionais com experiência no cenário nacional e regional, conforme destaca médica geneticista e coordenadora do congresso, Vânia Prazeres.

“O CONNEGEM é um evento de referência e altíssimo nível científico, dedicado a difundir o conhecimento sobre genética médica no Norte e Nordeste, tendo em vista que essas regiões estão distantes dos centros onde o atendimento na área é prestado há mais tempo. É uma excelente oportunidade para o intercâmbio de conhecimentos e estabelecimento de colaborações que contribuam para o avanço deste segmento no país”, afirma.

O evento é aberto para as várias profissões da saúde que trabalham com doenças genéticas e raras, como pediatras, neurologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, biomédicos, entre outros.

Nesta edição, o tema do congresso será "Atenção em Saúde na Genética Médica: da Atenção Primária à Alta Complexidade". Os subtemas darão ênfase ao atendimento de defeitos congênitos, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo.

As inscrições para participar das palestras, mesas-redondas e conferências que integram o CONNEGEM ficarão abertas durante os dias de evento. O valor é de R$ 250 para médicos associados à Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), R$ 350 para médicos não sócios, R$ 180 para outros profissionais sócios e R$ 200 para outros profissionais não associados. Para os estudantes e residentes, o valor da inscrição é R$ 100. Mais informações no site: www.connegem2018.com.br.

