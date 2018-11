Evento debate sobre avanços tecnológicos na área de odontologia

Durante a Jornada serão ministradas várias palestras | Foto: Divulgação

Manaus - A UniNorte promove nesta quarta-feira (14), a Jornada Acadêmica do curso de Odontologia. O evento, direcionado a estudantes e profissionais, vai debater sobre novas técnicas e avanços tecnológicos na área. A Jornada acontece na unidade 1 da UniNorte, na avenida Joaquim Nabuco, das 15h às 21h30.

A Jornada é uma oportunidade para os profissionais e estudantes trocarem experiência sobre a atuação no mercado de trabalho. Entre os assuntos que serão apresentados está a técnica de “Osteotomias basilares da mandíbula”, com o cirurgião maxilo-facial e mestre Paulo Roberto Bártholo. O procedimento cirúrgico tem o objetivo de corrigir deformidades dento-faciais que podem comprometer funções como mastigação e respiração.

Também durante a jornada serão ministradas palestras sobre “A evolução dos implantes”, com a mestranda da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Luiza Camilotto; “Endodontia Biológica”, com o professor doutor Tiago Fonseca; “Nova classificação de tumores e cistos odontogênicos”, com o mestre Victor Bernardes; e “Reconstrução de dentes conóides”, com o mestre Rodrigo Kiyuna.

Os estudantes podem ainda participar dos cursos de “Práticas Emergenciais”, “Clareamento dentário” e “Endodontia Mecanizada – Demonstração de técnica rotatória e reciprocante”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus recebe Prêmio Nacional de Saúde Bucal 2018

Estudantes da UniNorte oferecem serviços de saúde no Centro da cidade