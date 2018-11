Plano de carreira e recolocação profissional são temas de Workshop

Manaus - Orientar profissionais que estão fora do mercado de trabalho a buscarem novas oportunidades; ajudá-los a redefinir metas de carreiras e reinventar-se no cenário de grandes desafios do atual cenário econômico brasileiro. Com estas propostas, o consultor empresarial, master coach e mentoring, Nelverton Rodrigues, ministra, no próximo dia 17, em Manaus, o workshop sobre ‘Recolocação Profissional’.

O evento, voltado tanto para profissionais, quanto recém-formados e estudantes, acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Faculdade Santa Teresa, localizada na rua Acre, Vieiralves.

Na oportunidade, o master coach abordará temas como: Plano de Carreira (criação de metas e objetivos a partir da análise do perfil profissional e dos interesses de carreira); Modelagem de Currículo (adequação do currículo a um modelo mais atrativo aos recrutadores); Perfil no Linkedin (criação ou adequação do perfil na maior rede profissional do mundo, com recursos que proporcionam maior visibilidade); Empregabilidade (estratégias para ampliar a empregabilidade e a visibilidade profissional) e Dicas para processos de seleção na prática (como se preparar para o momento da seleção).

“Nosso objetivo é preparar as pessoas para se recolocarem no mercado de trabalho por meio de atividades práticas. Muitas pessoas hoje buscam emprego, mas não obtém sucesso nas vagas que consideram favoráveis, devido algumas deficiências nos métodos utilizados. Vamos ensinar a como fazer o planejamento de carreira através de uma análise comportamental e profissional”, ressaltou o especialista.

Um dos pontos principais do evento está relacionado à modelagem do currículo. O facilitador enfatizará a importância de organizar o conjunto de dados pessoais, atendendo as exigências individuais de cada empresa.

Nelverton destaca que o mesmo currículo não serve para todas as vagas; às vezes, é necessário adaptar o documento para atingir o objetivo em determinado perfil. Além disso, o master coach vai mostrar a importância de saber usar corretamente o Linkedin - um dos principais meios de inserção no mercado de trabalho atualmente.

“Cada empresa tem um perfil diferenciado e exige competência diferenciada; por isso a importância de modelar seu currículo para suprir a necessidade de cada vaga. Outra questão é o Linkedin. Muitas não sabem o que é ou não sabem usá-lo. Porém, é uma ferramenta muito valiosa para todas as pessoas que estão buscando uma vaga de trabalho. Ele serve como uma rede social do emprego, onde você consegue identificar materiais que contribuem para nossa formação, além de vagas que poderão estar assumindo”, concluiu.

Para quem quiser participar do workshop sobre Recolocação Profissional, Nelverton informa que as inscrições estão sendo realizadas na Secretaria Acadêmica da Faculdade Santa Teresa (Secad), situada no primeiro piso da instituição. O valor do investimento é de R$ 50. Outras informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (92) 98403-0034.

Sobre o facilitador

Nelverton Rodrigues é psicólogo, especialista em avaliação psicológica e master practitionerem PNL, com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de pessoas em grandes empresas das áreas industrial, educacional, beleza e comercial.

Atualmente, é consultor empresarial e Trainer da Academia Latina Americana de Coaching & mentoring e planejamento estratégico com foco na alta performance de equipes e organizações.

*Com informações da assessoria

