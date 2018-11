Congresso de Comunicação da FMF | Wyden discute contemporaneidade

Faculdade Martha Falcão | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Martha Falcão | Wyden realiza, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, a 9ª edição do Congresso de Comunicação, com o tema “Comunicação e a Sociedade Contemporânea”. É uma oportunidade de discutir temas importantes para áreas de Jornalismo e Publicidade e Propaganda nos contextos sociais e econômicos atuais do país, entendendo como estar no mercado de trabalho na atualidade.



Todas as atividades do Congresso de Comunicação acontecem na Faculdade Martha Falcão | Wyden, na Rua Natal, 300, bairro Adrianópolis. Em dois horários: entre 8h e 11h, e das 19h às 22h. Os interessados recebem certificado digital e 24 horas complementares.



Programação

A programação conta com com mesas-redondas, oficinas e apresentação de trabalhos, entre manhã e noite.

No primeiro dia, 28, acontecem duas mesas-redondas no mini auditórios da Faculdade Martha Falcão | Wyden.

Publicidade e Propaganda

Na área de Publicidade e Propaganda, o tema será “Estou formando em Publicidade, e agora? ”, com participação de Breno Maciel, diretor-presidente da Agência Vanguarda, Luana Coelho, diretora da The White Publicidade, e Reginaldo Lima, diretor de criação e assessor jurídico da Saga Publicidade. Objetivo e debater como a área está se modificando com as novas práticas de mercado.

Jornalismo



Na área do jornalismo, o evento discute “Jornalismo Popular nas mídias alternativas”, com as presenças da jornalista Ivânia Viera, membro-fundadora do Fórum de Mulheres Afro-Amerindias e Caribenhas, da relações-públicas Crys Braga, que trabalha como estrategista de social media há quase 10 anos, e Thea Morel, repórter da TV A Crítica.

Oficinas

Além das mesas-redondas, o Congresso de Comunicação também oferece um dia inteiro de oficinas, na quinta-feira, 29 de novembro. Pela manhã, a publicitária Fernanda Brandão aborda “A jornada do Criador de Conteúdo”. À noite, serão duas atividades. Arnaldo Rocha, profissional de marketing com mais de 10 anos de mercado, ministra a oficina “BlogueiroPRO”, enquanto o repórter da TV Acrítica, Emanuel Cardoso, ensina técnicas de apresentação em telejornalismo.

Trabalhos

Além disso, nos dias 28 e 30, os alunos vão apresentar trabalhos em diversos formatos, resultado do esforço do semestre nas disciplinas. Profissionais convidados vão avaliar as produções, que também estarão disponíveis ao público. Os trabalhos serão de ‘Cibercultura e o futuro das coisas’, ‘Planejamento de Campanha e Mídia’, ‘Comunicadores em ação’, material gráfico sobre doação de sangue e produtos audiovisuais.

Inscrição

Para se inscrever no 9º Congresso de Comunicação da Faculdade Martha Falcão | Wyden, basta entrar no link

É preciso levar 1kg (um) de alimento não perecível na entrada para confirmar a inscrição. O certificado será enviado por e-mail e conta 24 horas de atividades complementares.

A marca

A novidade neste ano é que os próprios alunos desenvolveram o conceito, identidade visual e peças publicitárias do 9º Congresso de Comunicação da FMF | Wyden, por meio de uma ‘licitação’, oferecendo uma experiência real do mercado de trabalho aos estudantes. Em diferentes equipes, eles apresentam as propostas aos professores, que votaram na melhor e mais adequada à proposta dessa edição do evento.

Serviço:

O que é: 9ª edição do Congresso de Comunicação

Quando: 28 a 30 de novembro

Onde: Faculdade Martha Falcão

Inscrições: https://www.even3.com.br/congressodecomunicacaofmf

Público: Estudantes e profissionais de jornalismo, publicidade e Marketing

