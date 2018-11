Curso Thetahealing ensina promoção da cura por meio de meditação

Manaus - No dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro, o terapeuta Akinori Teraguti, especialista em terapia quântica, realizará pela primeira vez em Manaus o curso de "Thetahealing- DNA básico", que significa cura da alma por meio de meditação.

Assim como um computador e um celular precisam recarregar a bateria, os seres humanos também necessitam de uma recarga física, mental e emocional. Atualmente, há diversas técnicas usadas na terapia quântica, entre elas, o Thetahealing.

O processo de meditação que promove a cura energética no nível físico, mental, emocional e psicológico, combina ciência e espiritualidade. Segundo o terapeuta da técnica, Akinori Teraguti, o Thetahealing foi criada pela americana Vianna Stibal, que curou-se de um câncer no fêmur da perna por meio da técnica.

“O Thetahealing surgiu no fim da década de 90. Estudos científicos comprovam que a onda cerebral Theta é capaz de gerar cura instantânea para doenças de diversos tipos. Theta é também a letra grega que significa Alma. Healing significa Cura. ThetaHealing é a Cura da Alma.”, explica Akinori.

O terapeuta ainda relata que a meditação Thetahealing proporciona transformação e mudanças de crenças e padrões armazenadas no subconsciente que bloqueiam e limitam as pessoas, impedindo o progresso pessoal, em várias áreas da vida.

“Não é uma religião apesar de sua abordagem espiritual. Qualquer ser humano que tenha o interesse em evoluir espiritualmente pode ser um praticante de ThetaHealing, independente de religião, crenças, raça, formação profissional, etc.”, esclarece.

O Curso

No dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro, o terapeuta vai ministrar pela primeira vez em Manaus, o curso DNA BÁSICO referente as bases do Thetahealing. Durante o curso o participante vai trabalhar curas: física, mental, emocional e espiritual, por meio da liberação de bloqueios energéticos.

“Vai aprender aplicar o ThetaHealing em si mesmo e nos outros, realizar leituras intuitivas, e manifestar e criar uma nova realidade na vida. Após o curso de iniciação – DNA Básico – estarão aptos a aplicar a técnica, tanto em si mesma, quanto em outras pessoas, tornando-se Praticante/Terapeuta.”, finaliza Teraguti.

Serviço

ThetaHealing- DNA básico

Dias do curso:

- 30 de Novembro (sexta) – das 18h às 22h;

-01 de Dezembro (sábado) – das 09h às 18h;

-02 de Dezembro (domingo) – das 09h às 18h.

Local: Hotel Blue Tree - Av Humberto Calderaro, 817 – Adrianópolis

-Taxa de inscrição - R$ 197,00 (boleto ou cartão) – pagamento no ato da inscrição on-line.

Valor do curso: Deverá ser pago até o primeiro dia de aula, da seguinte forma:

-R$1.190,00 para pagamentos à vista, em espécie, depósito/transferência bancária, ou cartão de débito; ou

-R$1.290,00 parcelado em até 6x no cartão de crédito.

INSCRIÇÃO: Clique no link de inscrição

Informações: (92)98807-7070

