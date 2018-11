Sites oferecem cursos gratuitos de preparação para concursos públicos

Manaus - Estudar em casa utilizando a internet como ferramenta de aprendizado é um dos truques dos "concurseiros" que não têm tempo de ingressar num cursinho preparatório. Pensando nisso, o Em Tempo reuniu alguns sites que oferecem cursos gratuitos e online para quem deseja ser aprovado em um concurso público em 2019. Vale lembrar que os conteúdos servem de base para o interessado procurar posterior aprofundamento.

Apesar da maioria dos sites oferecer cursos para concursos específicos, o professor Franklin Araújo indica que o interessado deve aproveitar matérias que vão cair no certame desejado, como: direito constitucional, direito administrativo, português, atualidades, raciocínio logico e informática.

"O interessado, mesmo que vá fazer um concurso para um tribunal, por exemplo, pode participar e ler materiais de tribunais de outros estados. Ele também pode ver as aulas e matérias exigidas de outro concurso, desde que também seja exigido pelo certame desejado. As questões e direcionamentos podem ajudar bastante o candidato durante a aplicação da prova", orientou o profissional que dá aulas em cursinhos preparatórios.

Veja a lista de cursos disponíveis em plataformas online:

1 - A estratégia concursos oferece vídeos aulas nas áreas financeira, jurídica, legislativa, tecnologia da informação, saúde, militar e fiscal. O interessado pode entrar no site www.estrategiaconcursos.com.br/videos/e verificar a agenda com os dias e horários das lives ao vivo. Cada vídeo aborda um tema específico. De posse do conteúdo exigido pelo concurso, o candidato basta estar online no horário marcado e escolher quais são seus temas de interesse. Fazer as anotações do que é dito no vídeo aula para estudo e consulta é uma das dicas do professor Franklin.

No próximo ano estão previstos concursos públicos para o Senado Federal, Aeronáutica, Exército Brasileiro e Receita Federal e as áreas abordadas são boas opções para quem desejar participar de algum desses certames.

Além dos cursos online, o interessado pode participar de outros vídeos aulas e ter acesso a materiais exclusivos pagando uma taxa. Clique aqui para se inscrever em um dos cursos

2 - O Gran Cursos é outro site que oferece diversos vídeos aulas com profissionais de renome na área do conhecimento específico. A plataforma oferece uma agenda com as programações de vídeos ao vivo e com inscrição gratuita.

Entre os temas ofertados estão: revisão final de conhecimentos bancários da banca Cespe; especial carreiras fiscais; especial carreiras policiais; como passar no concurso da PM; pré-edital de defensor público; legislação tributária; conhecimentos sobre a receita federal; Código de Trânsito Brasileiro para o concurso da PRF e etc. Clique aqui para acessar a agenda de cursos por mês

3 - O curso Iped oferece dezenas de cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. São cursos 100% em vídeo aulas para você experimentar o que existe de melhor em cursos online. Assim que você se cadastra, já pode escolher um desses cursos inteiramente grátis.

De acordo com o próprio Iped, são cursos dinâmicos e que explicam passa a passo de uma forma clara e objetiva. Além da cartela gratuita, o site ainda oferece outros cursos específicos com valor abaixo do preço de mercado. Confira a lista de cursos gratuitos:

- Curso Grátis de Processos Organizacionais

- Curso Grátis de Matemática para concursos: Soma, Subtração, Multiplicação, Divisão e Conjugado

- Curso Grátis de Matemática para Concursos: Matrizes e Método de Cramer

- Curso Grátis de Matemática para Concursos: Progressões Aritméticas

- Curso Grátis de Introdução à Gestão Ambiental e Recursos Hídricos

- Curso Grátis de Introdução ao CorelDRAW X6

- Curso Grátis de Introdução ao Lightroom

- Curso Grátis de Photoshop CC: Introdução ao Layout

- Curso Grátis de Introdução à Acessibilidade Arquitetônica

- Curso Grátis de Introdução à Economia

- Curso Grátis de Contabilidade Financeira: Planejamento

- Curso Grátis de Introdução à Contabilidade

- Curso Grátis de Introdução ao Mercado Financeiro

- Curso Grátis de Introdução às Finanças Públicas

- Curso Grátis de Mercado Financeiro: Capitalizações

- Curso Grátis de como funciona Ética, Política e Cidadania

- Curso Grátis de Introdução ao Direito Ambiental

- Curso Grátis de Introdução aos Direitos Humanos

- Curso Grátis de Direito Administrativo: Atos Administrativos

- Curso Grátis de Licitações e Contratos Administrativos: Introdução

- Curso Grátis de Estatuto da Criança e do Adolescente: Conselho Tutelar

- Curso Grátis de Ética e Estatuto da OAB: Artigo 1º ao 12º

Clique aqui para ver a lista completa de cursos gratuitos oferecido pelo Iped