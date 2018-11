Faculdade Uninassau realiza evento de comunicação em Manaus

Faculdade Uninassau em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Os estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade UniNassau realizam nos dias 22 e 23 de novembro, a partir de 19h, o evento "360ad – Um olhar sobre a comunicação", no auditório da faculdade, localizado na Avenida Djalma Batista, 377, bairro Chapada.



O evento contará com a participação de grandes nomes do mercado na área de publicidade e propaganda e marketing digital, em que serão apresentados cases de sucesso e workshops para estudantes, profissionais da comunicação e demais interessados.

As inscrições podem ser realizadas pelo site no local do evento ou pelo site: https://extensao.uninassau.edu.br



Confira a programação:



22 de novembro - 19h - apresentação de cases - auditório 1

De Dentro para Fora (Gestão de agência) - César Alcon - Maloka Branding e Novos Negócios

Design ( Criatividade como ferramenta de pertencimento) - Beto Coelho - Mene & Portella Publicidade

Marketing Digiral - Erlan Bindá - Fermen.to Innovation Lab

23 de novembro - 19h - workshops

Laboratório de informática

Produção de Conteúdo para Redes Sociais - Eloi Capucho - Nativos Comunicação

Sala de Aula 207 - Promoção de Vendas - Sara Negreiros - UniNassau

Palestrantes:

CÉSAR ALCON



É designer com mais de 18 anos de experiência atuando na área de Design, Direção de Arte, Direção de Criação e Planejamento. Sempre focando em ações que realmente tragam resultados positivos, utilizando ferramentas de Marketing e Design Thinking. Neste período assumiu vários cargos em diversas agências e também atuou como professor universitário. Teve a oportunidade de desenvolver trabalhos para clientes como Sebrae, Claro, Susam, Mavel Veículos, Ramsons, Mirai, Tv Lar, Unimed Manaus, Magistral, Real Bebidas, Global, Engeco, MsCasa, Stokcasa, Força Construtiva, Selvatur, Palazzolo, Jornal Em Tempo, entre outros. Atualmente é Design Executive Officer da Maloka Branding e Novos Negócios.

BETO COELHO



Trabalha como designer há 20 anos e já desenvolveu projetos em diversas áreas: sistemas de identidade visual, marcas, embalagens, ilustrações, campanhas institucionais, anúncios, anuários, estandes e aplicativos. Desenvolveu mais de 200 marcas nesse período, foi responsável por algumas campanhas de alcance nacional e internacional. Em seu portfólio estão clientes como Ministério de Desenvolvimento e Tecnologia do Governo Federal, Samsung, Editora Abril, Bemol, Philco e Spotify. Atualmente atua como diretor de criação da Mene & Portella, além de ser designer gráfico de um estúdio particular.

ERLAN BINDÁ



É graduado em Publicidade e Propaganda e em Relações Públicas. Atualmente é gerente de projetos na Fermen.to Innovation Lab, desempenhando as atividades de gerenciamento de projetos de criação, gestão de contas e planejamento estratégico de comunicação dos clientes. É também co-fundador e diretor comercial da Mapingua Nerd, blog dedicado ao cenário nerd local. Além disso, tem passagens por agências de publicidade como The White, R2, Oportunity e Inovape.



ELOI CAPUCHO



É publicitário e pós-graduado em Gestão e Gerenciamento de Projetos, Gestão de Mídias Sociais, Gestão e Produção de Eventos.

Trabalha há 7 anos como Redator Publicitário. Já foi mídia, analista de marketing e atualmente é planner digital. Trabalhou em 3 campanhas eleitorais, elegendo 4 governadores, 2 deputados federais, 2 deputados estaduais e 1 vereador.

SARA NEGREIROS

É professora universitária na Faculdade UniNassau. Atualmente cursa mestrado em Design no CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife). Possui experiência sólida em administração e recursos humanos atuando há 6 anos no serviço público nas áreas de administração, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal e seleção de funcionários.

SERVIÇO:



360ad - Um olhar sobre a comunicação

Quando: 22 e 23 de novembro, 19h

Quanto: Gratuito

Onde: Faculdade UniNassau, Av. Djalma Batista, 377 - Chapada

Inscrições: extensao.uninassau.edu.br

Informações: 98142-7641 | 360ad.publicidade@gmail.com