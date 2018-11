UEA prorroga inscrição para Mestrado em enfermagem Profissional

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), prorroga prazo de inscrição. | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), prorroga prazo de inscrição para o Mestrado Profissional em Enfermagem. O prazo é até sexta-feira (30), ao todo são disponíveis 12 vagas para enfermeiros formados, sendo uma vaga para deficiente (PcD).

Os interessados devem comparecer de 8h às 12h, e das 14h às 17h, Coordenação de Emfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde, que fica localizada na Av. Carvalho Leal, Cachoeirinha. Os candidatos devem comparecer com os documentos (conforme o edital) e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Graduados em Enfermagem

O mestrado é destinado aos graduados em Enfermagem de instituições de ensino superior, com vínculo efetivo em serviço de saúde, conectados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou com universidade pública e privada.

A seleção será dividida em três etapas: prova escrita relacionada ao tema "Enfermagem em Saúde Pública", entrevista com foco na defesa do projeto de pesquisa do candidato, além da análise do Currículo Lattes.

De acordo com a coordenadora do Programa de Enfermagem em Saúde Pública da UEA, professora Dra. Amélia Nunes Sicsu, o mestrado possui uma área de concentração em Práticas de Enfermagem em Saúde Pública na Amazônia e difere do mestrado acadêmico.

"O público alvo é devido à modalidade do programa, pois diferente do acadêmico ele precisa impactar diretamente nas práticas profissionais e na solução de problemas de saúde a longo prazo", conclui Amélia.

*Com informações da assessoria

