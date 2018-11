Delegacias de Manaus recebem estagiários a partir de segunda

O encontro ocorreu no auditório da Delegacia Geral da Polícia Civil, que fica localizada na Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro | Foto: Divulgação

Manaus - Os Distrito Integrado de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas da Polícia Civil, passam a contar com estagiários. A partir desta segunda-feira (03), um grupo formado por 60 universitários nas áreas de administração, direito e psicologia, passam para orientar as diretrizes do trabalho em melhor atendimento à população nas diversas áreas. A informação foi passada nesta terça-feira (27), pelo secretario de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares.

O encontro ocorreu no auditório da Delegacia Geral da Polícia Civil, que fica localizada na Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro. Na ocasião, os estagiários selecionados entregaram a documentação para darem início às atividades no dia 3 de dezembro.

Os 60 universitários selecionados pela SSP-AM serão distribuídos nas delegacias da capital de acordo com a necessidade de cada unidade



O titular da Secretaria de Segurança Pública, destacou a importância do reforço. O objetivo da contratação é otimizar a atuação dos atendimentos nas repartições e oferecer um serviço cada vez mais humanizado à população.

Este ano, mais de 200 policiais civis, entre escrivães e investigadores da Polícia Civil que aguardavam convocação do concurso de 2009, começaram a trabalhar após período de formação. A SSP-AM também convocou 115 servidores públicos concursados para as áreas administrativas.



De acordo com o coronel Amadeu, a inserção do grupo de acadêmicos de diversas áreas de formação é importante para a troca da experiência e também para o resultado final, que é o atendimento ao cidadão.

“Eles serão a porta de entrada do atendimento da população. É importante ter essa sensibilidade porque quem procura uma delegacia é a pessoa que está com um problema e é nosso dever tratá-los da melhor forma possível. Além disso, esses universitários terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido em seu processo de formação”, afirma o coronel.

Os estudantes selecionados para estagiar nos DIPs e delegacias especializadas da capital amazonense vão receber bolsa-auxílio de R$ 640, além de auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 mensais.

