800 vagas para cursos de qualificação profissional em Manaus

Os cursos são realizados no próprio centro de compras pela Associação Beneficente Amigos de Verdade, que possui mais de quatro mil associados | Foto: Divulgação

Manaus - Os candidatos a uma das 800 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos podem se inscrever a partir desta quinta-feira (29), a partir das 10h, no primeiro piso do shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte. Os documentos necessários são RG e CPF (cópias) e um quilo de alimento no ato da matrícula. As aulas começam na segunda-feira próxima, dia 3 de dezembro.

Os cursos são realizados no próprio centro de compras pela Associação Beneficente Amigos de Verdade, que possui mais de quatro mil associados. A carga horária é de 30 horas, concluídas em dois módulos intensivos.

As especialidades são Informática Básica e Avançada, Agente de Portaria, Almoxarifado, Defesa Pessoal, Técnicas Administrativas, Operador de Caixa, Atendimento ao Cliente, Recepcionista e Secretariado, Operador de Telemarketing, Leitura de Componentes, Chefia e Liderança, Assistente de RH, Logística e Comercio Exterior, SMS e cursos na área de estética.

