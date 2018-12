Teólogo: mercado de trabalho para o profissional que estuda a fé

Manaus - Na história da humanidade a ciência e a religião mostraram-se divergentes nas ideias. O cientista e naturalista britânico Charles Darwin (1809 – 1882) desenvolveu a "Teoria da Evolução e Seleção Natural" para explicar o surgimento da humanidade. Por outro lado, as instituições religiosas acreditam na Teoria Criacionista, na qual a Terra e toda vida que nela habita foram criados por um agente sobrenatural, conhecido como Deus.

No mundo existem diversas religiões. Apenas o Cristianismo possui 2,2 bilhões de seguidores, segundo dados do The World Factbook, livro elaborado pela Central de Inteligência Americana (CIA). Contudo, as religiões são fomentadas por um único sentimento: A fé.

O teólogo é o profissional dedicado a estudar as manifestações da fé. No campo de formação, o Bacharel em Teologia busca compreender, também, as questões divinas.

Missa dos Santos Óleos | Foto: Ione Moreno

Regulamentação

O dia 30 de novembro foi instituído, por lei, o Dia do Teólogo. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados em Brasília (DF) aprovou no dia 27 de maio de 2015, projeto que regulamenta a profissão de teólogo.

De acordo com balanço feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), plataforma do Ministério do Trabalho (MT), um teólogo ganha em média R$ 2.272,62 com uma jornada semanal de 32 horas. Por sua vez, levando em consideração a carteira assinada em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o piso salarial, e o teto salarial médio do teólogo ficam entre R$ 1.613,56 e R$ 4.918,00.

Formação Acadêmica

Ao longo de quatro anos de curso, a teologia busca compreender áreas correlatas como Antropologia, História, Sociologia e Filosofia para racionalizar a fé.

Há sete anos lecionando no curso de Teologia da Faculdade Boas Novo (FBN), situada no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, a socióloga e teóloga, Liliane de Oliveira, também Mestre em Ciências Sociais, explica que jovens entre 20 e 30 anos, e líderes religiosos como pastores e missionários têm procurado o curso para melhor compreender a religiosidade.

"A Fé movimenta as pessoas e por meio da teologia conseguimos explica-la", disse Liliane. | Foto: Ione Moreno

“A fé é um fenômeno e faz parte da vida de toda e qualquer pessoa. A teologia é o logos da fé, ou seja, estuda a fé e tenta compreender as questões que a envolvem. Só a partir desta compreensão, tentamos clarear a ideia da existência de Deus. Ele não é explicável, ou plausível como a ciência racionaliza os fenômenos, mas a fé, sim, você consegue explicar”, pontuou a docente.

Formação para líderes religiosos

Para Liliane, a formação em teologia é de suma importância para os líderes religiosos. Ela explica que ao atrelar ciência e religião é possível oferecer caminhos mais sólidos para os frequentadores de instituições religiosas. “Além da abordagem eclesiástica, a fé pode ser explicada a partir dos fundamentos da epistemologia. A teologia vislumbra uma fé na prática. A formação acadêmica possibilita este profissional a desenvolver projetos sociais para a comunidade onde esse ele mora”, complementou.

Campo de atuação

O teólogo pode atuar como pesquisador, capelão, líder religioso, ou professor. Todo ano é aberto um edital a nível nacional para capelães militares no Exército Brasileiro (EB). Na ocasião são abertas duas vagas para capelanis católicos e uma para evangélicos.

O processo seletivo consiste na prova escrita; prova de título; inspeção de saúde; exame de aptidão física; e revisão médica. Foi por meio desse processo seletivo que o major capelão José Ricardo, ingressou em 2005 no EB.

Major Capelão José Ricardo, pároco na Paróquia Militar de Nossa Senhora do Sameiro. | Foto: Ione Moreno

O major é padre da igreja católica, com formação em Teologia, Filosofia e História. Ele está desde 2015 à frente da Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro, situada na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Ordenado sacerdote em 1991 pela diocese de Guaxupé, interior do estado de Minas Gerais (MG), ele destaca a atuação religiosa dentro da instituição militar.

“O trabalho de capelania é a assistência espiritual aos militares. Assim como a formação moral e a assistência para os familiares dos militares. Além disso, tem as celebrações. O comandante pode solicitar três modalidades: Por denominação, no caso é missa para os católicos e cultos para evangélicos. Ecumênico entre cristãos, ou seja, todo mundo junto. E inter-religiosa, onde se faz presente o padre, o pastor e um representante do espiritismo”, argumentou o major.

"“O trabalho de capelania é a assistência espiritual aos militares. Assim como a formação moral e a assistência para os familiares dos militares", destacou o Major. | Foto: Ione Moreno

O padre explica que além das atividades como militar, com a comunidade civil são desenvolvidas ações sociais. “No EB trabalho de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e à noite, estou na paróquia. Aqui temos três projetos: a sociedade São Vicente de Paula, que assiste as pessoas com a distribuição de cestas básicas. Também realizamos um sopão solidário realizado os sábados, onde um grupo de fiéis da paróquia prepara 300 sopas e distribui na Praça dos Remédios e na Manaus Moderna e, também, o grupo de apoio aos dependentes químicos”, complementou.

Novas perspectivas

O profissional da Teologia pode enveredar por diversos caminhos, como no caso da pastora Mara Cinthia da Silva, concluinte do curso de Ciências Teológicas na FBN. Ela é líder religiosa na "Igreja Evangélica Restaurando Vidas", situada no bairro São José 1, zona Leste de Manaus, e contou que após entrar no curso conheceu inúmeras possibilidades.

“Entrei no curso por causa da minha igreja e para alcançar um melhor entendimento da minha função. No início achei que o curso tratava somente de questões religiosas, mas durante as aulas encontrei um leque de conhecimentos, justamente, porque a Teologia dialoga com outras áreas das ciências humanas. Hoje pretendo seguir carreira acadêmica e estou em processo seletivo para ingressar no Mestrado”, declarou a pastora.



Mara Cinthia ressalta que desenvolve ações sociais nos arredores da igreja onde congrega. “O teólogo não cuida somente da espiritualidade. Ele precisa agir junto à comunidade, fazer parte da sociedade com ações sociais voltadas para a saúde, família etc. Eu trabalho muito com dependentes químicos, e por meio da minha formação consigo ajudá-los a passar pelo tratamento. No âmbito social, o trabalho tem que ser em prol da comunidade”, analisou.

Manaus (AM), 14.05.2017, Missa e Procissão em honra a Nossa Senhora de Fátima. Foto Arthur Castro | Foto: Arthur Castro

Leia mais:

Presidente do TJAM apresenta balanço e confirma concurso público

Com novas vagas de emprego, Sine Manaus reabre na Constantino Nery

Prolongamento da Avenida das Torres é inaugurado, em Manaus