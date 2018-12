Workshop em Manaus ensina técnicas para impulsionar vendas no Natal

Manaus - Ter um aumento no faturamento, gerar grande autoridade da marca, um atendimento que encante e uma equipe que venda é um dos principais desafios enfrentados por profissionais e empresas que investem em Marketing.

Pensando em estimular o desenvolvimento de estudantes, profissionais, empreendedores e empresas como estas e outras problemáticas chega a cidade o mais novo Centro de Treinamento Empresarial de Manaus. Para este Natal será realizado no dia 08 de dezembro, de 9h às 18h, o Workshop “Como bombar suas vendas no Natal.

O Workshop será dividido em oito módulos, com abordagens de técnicas para conversão de vendas por meio de análises, relacionamentos, atendimento, inteligência emocional, gatilhos mentais e estudo do comportamento do consumidor. As inscrições podem ser no site da academia .

O evento é direcionado a empresários, empreendedores, profissionais liberais e estudantes que aprenderão como aplicar métodos de vendas e aumentar o desempenho de sua equipe. Os participantes receberão certificado de participação, com carga horária de 8h, e terão bônus como e-books e uma palestra online grátis para os 15 primeiros inscritos.

Apesar da data ter um apelo natalino, muitos negócios não conseguem lucrar ou aumentar o faturamento, por não saber aplicar técnicas de vendas e atendimento.

O cenário atual do comércio mudou, assim como os hábitos de consumo. As empresas e profissionais devem estar preparados e largar na frente na corrida competitiva do mercado.

A academia de resultados chega a Manaus para tornar-se referência no desenvolvimento de profissionais e empresas, nas áreas de vendas, atendimento, marketing digital, RH, oratória, NPS, business coaching e muito mais.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais. Instagram e Facebook: @academiaresultadosoficial. Ou pelo telefone: (92) 98200-0078.

*Com informações da assessoria

