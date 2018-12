1º curso de Inclusão Digital da previdência acontece nesta segunda

Manaus - Um treinamento operacional do sistema de ponto eletrônico foi o primeiro curso no Laboratório de Inclusão Digital, Inovação e Capacitação Tecnológica (LID), da Prefeitura de Manaus. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira, (03), e envolveu uma turma de gestores, incluindo gerência, coordenadores e chefes de setores.

“O laboratório era um anseio antigo dos nossos segurados, que nos pediam para integrá-los ao mundo digital. E no aspecto da gestão, sentíamos falta de prover a instituição de um laboratório que possibilitasse uma rápida capacitação para os nossos servidores. O LID veio suprir essa necessidade e hoje estamos iniciando a atividade com os servidores e em 2019, os aposentados e pensionistas também farão cursos aqui”, disse o diretor-presidente da previdência municipal, Silvino Vieira.

O coordenador do Stin, César Braz, adiantou que já estão agendados novos cursos para os servidores no início de 2019. “Um deles será sobre a nossa política de Segurança da Informação e outro, referente à ferramenta Libre Office, software livre que substituiu o proprietário da Microsoft”, disse.

No curso inaugural desta segunda-feira, (03), o instrutor foi o técnico previdenciário Ciro Lopes, membro do Stin. O conteúdo do treinamento, segundo Lopes,envolveu o modo de operação do sistema, incluindo lançamentos, edições e exclusões de registros no ponto eletrônico. “Vamos trabalhar duas turmas, uma hoje e outra,amanhã, terça, totalizando 28 gestores atendidos”, disse.

O LID foi inaugurado há menos de um mês, no dia 6 de novembro. Equipado com recursos multimídia e equipamentos complementares, dispõe de 14 lugares e conta com espaço apropriado que permite o suporte de vários serviços na área de componentes, como montagem de computadores, soldagem, manutenção, etc.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Endividados têm até 95% de desconto em feirão especial do Serasa

Mercado reduz de 4,94% para 3,89% estimativa de inflação para 2018