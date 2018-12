SESI encaminha mais de 1,3 mil pessoas ao mercado de trabalho. Confira

Manaus- O casal José Ferreira (56 anos) e Ione Souza (39 anos) está entre os novos formandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas). Juntamente com mais 225 alunos o casal recebeu na sexta-feira(30), os seus certificados de conclusão do Ensino Médio em solenidade no SESI Clube do Trabalhador.

Ferreira e Souza começaram estudos na EJA, cursando da 2ª a 5ª fase, influenciados pelo filho, que soube da oportunidade e os incentivou para que voltassem aos estudos. “Finalizar o Ensino Médio já foi um sonho, hoje é uma vitória. Agora quero fazer faculdade de jornalismo”, disse Ione.

José explica que na época, em 2014, ele e a mulher trabalhavam na empresa Techcasa, no canteiro de obras da empresa, e as aulas eram realizadas in company, o que facilitava os estudos. Nem a saída da empresa atrapalhou a vontade de ambos de estudar, que então passaram a frequentar as aulas na Escola SESI Emina Basbosa Mustafa, no Aleixo, onde finalizaram no primeiro semestre deste ano o Ensino Médio.

“Vim do interior e não tive oportunidade de estudar, trabalhava das 6 horas da manhã às 9 da noite, não tinha tempo. Quando meu filho soube da oportunidade de participar das aulas no próprio local de trabalho nos incentivou a voltar a estudar. Ele foi o nosso maior incentivador”, relatou José, que hoje trabalha na Construtora Souza Abreu.

De acordo com a gerência da EJA, aproximadamente 1,3 mil pessoas já foram encaminhadas ao mercado de trabalho, desde o início do projeto de parceria do programa com empresas locais, em 2011, até 2018.

Para a gerente, Patrícia Bezerra, é uma grande satisfação formar mais uma turma de alunos que procuram a EJA para resgatar um sonho que ficou para trás, que era o de estudar, se formar e ter uma vida profissional. “Hoje, é uma grande noite, uma noite de vitórias, de conquistas, pois eles já conseguiram conciliar estudos com uma carreira profissional e a vida familiar, que eles resgataram nesse período”, frisa Bezerra.

“O SESI fica muito feliz em poder mudar a vida dessas pessoas, proporcionando melhores expectativas de vida e inserção no mercado de trabalho”, afirmou a superintendente do SESI Amazonas, Rosana Vasconcelos, ao prestigiar alunos, professores e representantes das indústrias parceiras, que direta ou indiretamente contribuem para que essa inserção no mercado de trabalho ocorra.

Vasconcelos explica que é interessante ver o esforço de cada um em se qualificar, principalmente em tempo de crise, onde cada vez mais as empresas precisam ter profissionais mais qualificados. É com sacrifício que eles permanecem nas salas de aulas, até porque muitos deles trabalham na área da construção civil, que exige, na maioria das vezes, mais esforço, o que acaba causando um cansaço excessivo.

