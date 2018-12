Cetam oferece 196 mil vagas em cursos profissionais durante 2018

Neste ano de 2018, foram mais de 180 parcerias firmadas e mantidas pelo Cetam | Foto: Divulgação





Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) fecha o ano de 2018 com uma importante marca para a educação profissional pública do Estado. São 196.569 vagas ofertadas em cursos de educação profissional, mais que o dobro do atendimento realizado em 2017 e a maior oferta em 15 anos de funcionamento do Cetam.

Foram 5.453 turmas em cursos de formação técnica, inclusão digital e qualificação profissional. As atividades estão em fase de conclusão, com encerramento de cursos em unidades, centros e escolas da capital e do interior.

Para o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, a marca é fruto da aposta do Cetam em políticas educacionais convergentes ao desenvolvimento do Amazonas. “Esse é um resultado do alinhamento do trabalho do Cetam com as demandas da população amazonense e o foco na empregabilidade. Destacamos o elevado índice de efetivação da matrícula nos cursos, que chegou a 93%, e o gasto com qualidade, atendendo mais pessoas, porém com redução no valor per capita aluno/curso. O Cetam termina 2018 com superávit”, avaliou.

Uma das novidades foi a criação de novos cursos do Cetam, para atender melhor a demanda de trabalho, entre os quais estão: Técnico em Mecatrônica, com ênfase na Indústria 4.0, e Especialização Técnica em Enfermagem Oncológica. Ao todo, 391 cursos fazem parte do novo catálogo de cursos do Cetam.

Em 2018, o Cetam também fortaleceu as políticas inclusivas para grupos sociais minoritários ou em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, foram ampliados os atendimentos a indígenas, Pessoas com Deficiência (PcDs), presos ou egressos do Sistema Prisional e outros.

O Cetam também fortaleceu as políticas inclusivas para grupos sociais minoritários | Foto: Divulgação





Parcerias

Neste ano de 2018, foram mais de 180 parcerias firmadas e mantidas pelo Cetam, incluindo acordos com empresas, organizações governamentais e instituições sem fins lucrativos. Um dos destaques é a Aliança para a Bioeconomia (Abio), composta pelo Cetam e formada, também, pela Fundação Amazonas Sustentável (Fas), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre outras instituições.

Interior: Em 2018, o Cetam também consolidou presença 100% dos municípios do Estado do Amazonas, com a inclusão de Careiro da Várzea. Das mais de 196 mil vagas ofertadas, 78.569 foram para o interior do Estado.

As atividades estão sendo finalizadas em cursos de formação técnica, além de projetos como Cetam Digital, com cursos de informática, e Oportunidade e Renda, com cursos diversos de qualificação profissional.

*Com informações da assessoria

